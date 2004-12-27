ديدار محمد رضا شجريان و جمعي از هنرمندان از بم و آغاز پروژه " باغ هنر بم "

به گزارش خبرنگارهنري " مهر" ازشهربم ، محمد رضا شجريان در اين برنامه كه درسرماي زمستاني شهرزلزله زده بم انجام شد ، طي سخناني با تاكيد بر اينكه حادثه بم ، وجدان هاي خفته بسياري از مردم را بيدار كرد وسبب شد تا دوست داشتن همنوع وانسان را به ياد آوريم ، گفت : تمامي هنرمندان ونيز مردم ايران سعي كردند در اين حادثه انسانيت ونوع دوستي خود را به منصه ظهور برسانند.

وي درباره پروژه « باغ هنربم » گفت : حسن اعتماد مردم ايران وباري كه هنرمندان بردوش من نهاده اند سبب شده تا با انگيزه جدي اين كار را برعهده گيرم واميدوارم اينگونه حركت ها سبب شود تا بم با نشاط وسرزنده را شاهد باشيم .

به گزارش خبرنگارهنري مهر، دراين مراسم كه با حضوررئيس شوراي اسلامي شهر بم وجمعي از مسولين اين شهربرگزار شد ، گروه موسيقي «كودكان بم» به سرپرستي « سودابه سالم »، موسيقي پژوه كودكان ونوجوانان، به اجراي برنامه پرداختند.

در اين مراسم « بهار مشيري» (دخترفريدون مشيري)،مدير پروژه « باغ هنربم »درباره بخش هاي مختلف اين پروژه توضيحاتي ارائه كرد وگفت : اين پروژه در زميني به مساحت 7/13هكتار وبا زيربناي 2هكتار ساختمان ، احداث مي شود. اين مجموعه كه تركيبي از معماري سنتي باغ هاي ايراني است شامل هنرستان موسيقي ، كتابخانه ، هنرستان تجسمي وديگرهنرهاي زيباخواهد بود .

گزارش خبرنگارمهرحاكي است استاد شجريان امروزدرمحل پروژه «باغ هنربم» حاضر و پس از آن ،عمليات خاكبرداري اين پروژه آغاز شد . تاكنون يك ششم ازهزينه يك ونيم ميلياردي اين پروژه ازسوي خانه موسيقي (47ميليون) ونيزكنسرت هاي شجريان درتالاربزرگ وزارت كشورتامين شده است .