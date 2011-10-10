خروج 100 هزار مددجواز چرخه حمایتی کمیته امداد در سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین انواری، سرپرست کمیته امداد در حاشیه مراسم تجلیل از سالمندان تحت پوشش، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بیش از 60 هزار فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد، طی یک ماه گذشته ایجاد شده است، گفت: از ابتدای امسال تا ماه گذشته، ابلاغ اعتبارات و کارهای اجرایی به طول انجامید و از ماه گذشته عملیات اجرایی ایجاد اشتغال در سراسر کشور آغاز و تا کنون بیش از 60 هزار فرصت شغلی برای مددجویان تحت پوشش ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه کمیته امداد به عنوان اولین دستگاهی است که در حوزه اشتغال رکورد دارد، افزود: تا کنون استانداران استان‌ها همکاری خوبی با این نهاد داشته‌اند که با وجود این شرایط و تخصیص اعتبارات، می توانیم تا پایان سال 250 هزار شغل را برای مددجویان تحت حمایت ایجاد نماییم.

وی با اشاره به خروج 100 هزار مددجو از چرخه حمایتی کمیته امداد، خاطر نشان کرد: 70 هزار مددجو با ایجاد اشتغال و تعدادی نیز به دلیل استفاده همزمان از مستمری سازمان‌ تامین اجتماعی، از چرخه حمایتی کمیته امداد خارج و خودکفا می‌شوند.

سرپرست کمیته امداد با بیان اینکه مابه‌التفاوت افزایش مستمریهای مددجویان تحت پوشش پرداخت شده است، یادآورشد: اجرای پرداخت یارانه بیشتر به مددجویان نهادهای حمایتی مربوط به برنامه‌ریزیهای سازمان هدفمندی یارانه‌ها است.