روابط ایران و ترکیه با توجه به حوادث سوریه/دلیل لغو قرارداد S-300 را نمی دانیم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مسکو، "رامین مهمانپرست" در ادامه نشست مطبوعاتی در محل خبرگزاری ریانوستی روسیه در پاسخ به سئوال دیگری در مورد روابط ایران و ترکیه با توجه به تحولات پیش آمده در سوریه اظهار داشت : ایران و ترکیه دو کشور همسایه با مشترکات تاریخی و فرهنگی بوده و باید از ظرفیتهای یکدیگر برای مقابله با فتنه ها استفاده و مقامات دو کشور با تدبیر هوشیارانه با تلاش غرب برای ایجاد ناامنی در منطقه مقابله کنند.

مهمانپرست در ادامه درباره جنجال غرب بر سر وتوی روسیه علیه قطعنامه ضدسوری تاکید کرد: این اقدام مثبت در جهت جلوگیری از طراحی خطرناک کشورهای غربی برای خاورمیانه بود و طبق نظرسنجی ها حمایت87 درصدی مردم روسیه از اقدام دولت نشان داد که مخالفت روسیه مورد استقبال مردم این کشور نیز قرار گرفته است.

وی در بخش دیگری از این کنفرانس مطبوعاتی به سئوالی در خصوص شکایت ایران از لغو قرارداد فروش S-300 به ایران گفت : این قرارداد، یک قرارداد تجاری بود که در آن تعهد و وظایف دو طرف، نوع خسارت، زمان تحویل و بقیه مسائل به طور مشخص آمده است و اکنون هم نحوه رسیدگی به این قرارداد طبق روال عادی و بر مبنای خود قرارداد پیگیری می شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: این مسئله تاثیری منفی بر روابط دو کشور نمی گذارد، ولی ما هنوز علت تحویل ندادن موشکها را که صرفا موشکهای دفاعی بوده و جنبه بازدارندگی داشت، متوجه نشده ایم. با این حال روابط ایران و روسیه رو به گسترش است و دو کشور برنامه ریزی می کنند تا این روابط را بیشتر توسعه دهند.

وی همچنین در مورد آینده فلسطین و تشکیل کشوری با این نام در مناطق اشغالی گفت : فلسطین همواره از موضوعات اساسی و اولویت سیاست خارجی ایران است. ما معتقدیم تا زمانی که طرحهای صلح حتی بخش کوچکی از حقوق مردم را نادیده گرفته و به ظلم به آنان ادامه دهد، به نتیجه نخواهد رسید.

به گفته وی، پیشنهاد ایران برای این مسئله بسیار واضح و روشن است "همه فلسطین برای همه فلسطینیان جدا از اینکه مسلمان، یهودی و یا مسیحی هستند". وی در پایان تاکید کرد: پیشنهاد ما برگزاری همه پرسی در کل سرزمین فلسطین با حضور همه فلسطینیان برای تعیین آینده این کشور است و تا این مسئله حل نشود منطقه همچنان دچار بحران و تنش خواهد بود.



گفتنی است در پایان این نشست خبری مهمانپرست و هیئت رسانه ای همراه به بازدید از بخشهای مختلف خبرگزاری ریانوستی که یکی از مهمترین خبرگزاری های روسیه است، بازدید کردند.