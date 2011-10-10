به گزارش خبرگزاری مهر به نقل خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، جعفر قادری با بیان این که در نشست امروز دوشنبه عصر کمیسیون جهاد اقتصادی اعضای انجمن بهره‌وری ایران حضور داشتند، گفت: نشست امروز به بررسی شاخص‌های بهره‌وری از سال ۱۳۴۸ تا ۱۳۸۶ اختصاص داشت.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: شاخص بهره‌وری کل، شاخص بهره‌وری سرمایه و شاخص نیروی انسانی از جمله شاخص‌هایی بود که در نشست امروز بررسی شد.



وی روند آماری شاخص‌های بهره‌وری در کشور را از سال ۴۸ تا ۸۶ نزولی اعلام کرد و ادامه داد: در نشست امروز علت‌های این روند نزولی از انجمن بهره‌وری کشور سؤال و برای ارتقای شاخص‌ها همفکری شد.



قادری با استناد به سند برنامه چهارم توسعه که ۳۳ درصد رشد اقتصادی کشور را وابسته به رشد شاخص‌های بهره‌وری یاد کرده است،‌ تصریح کرد: بر این تکلیف در برنامه پنجم هم تأکید شده است.



سخنگوی کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی، اقتصاد بیشتر کشورهای توسعه یافته را متکی به شاخص‌های بهره‌وری خواند و یادآور شد: برای بهبود وضعیت شاخص‌های اقتصادی مقرر شد این نشست‌ها ادامه داشته باشد.