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۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۹:۴۴

با حضور انجمن بهره‌وری ایران؛

کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس بهره‌وری در کشور را بررسی کرد

کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس بهره‌وری در کشور را بررسی کرد

سخنگوی کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی از برگزاری نشست مشترک کمیسیون جهاد اقتصادی با انجمن بهره‌وری ایران خبر داد و اعلام کرد که در نشست امروز وضعیت بهره‌وری کشور از سال ۱۳۴۸ تا ۱۳۸۶ بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، جعفر قادری با بیان این که در نشست امروز دوشنبه عصر کمیسیون جهاد اقتصادی اعضای انجمن بهره‌وری ایران حضور داشتند، گفت: نشست امروز به بررسی شاخص‌های بهره‌وری از سال ۱۳۴۸ تا ۱۳۸۶ اختصاص داشت.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: شاخص بهره‌وری کل، شاخص بهره‌وری سرمایه و شاخص نیروی انسانی از جمله شاخص‌هایی بود که در نشست امروز بررسی شد.
 
وی روند آماری شاخص‌های بهره‌وری در کشور را از سال ۴۸ تا ۸۶ نزولی اعلام کرد و ادامه داد: در نشست امروز علت‌های این روند نزولی از انجمن بهره‌وری کشور سؤال و برای ارتقای شاخص‌ها همفکری شد.
 
قادری با استناد به سند برنامه چهارم توسعه که ۳۳ درصد رشد اقتصادی کشور را وابسته به رشد شاخص‌های بهره‌وری یاد کرده است،‌ تصریح کرد: بر این تکلیف در برنامه پنجم هم تأکید شده است.
 
سخنگوی کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی، اقتصاد بیشتر کشورهای توسعه یافته را متکی به شاخص‌های بهره‌وری خواند و یادآور شد: برای بهبود وضعیت شاخص‌های اقتصادی مقرر شد این نشست‌ها ادامه داشته باشد.
کد مطلب 1429622

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