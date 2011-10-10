گسترش تظاهرات به بیش از 1000شهر/اثرگذار بودن اعتراضات بر آینده آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، تظاهرات مردمی در واشنگتن در اعتراض به فساد و سیاستهای مالی دولت آمریکا تشدید شده است.



بر اساس گزارش منابع خبری، تظاهرات علیه فساد شرکتهای بزرگ و سیاستهای مالی دولت آمریکا در واشنگتن در همبستگی با موج اعتراضات در سراسر این کشور ادامه دارد.

تظاهرکنندگان می ‌گویند با وجود اعمال محدودیتهای قانونی از سوی دولت، به اعتراضات خود تا تحقق کامل خواسته‌هایشان ادامه خواهند داد.



این در حالی است که روز یکشنبه 17 مهر موزه هوا و فضای ملی در واشنگتن در پی یورش تظاهرکنندگان مخالف جنگ و فساد به نمایشگاه هواپیماهای بدون‌سرنشین در محل این موزه، تعطیل شد.



نیروهای امنیتی نیز از افشانه فلفل برای پراکندن مخالفان خشمگین استفاده کردند. دست‌کم یک نفر از معترضان بازداشت شد.



تظاهرات مردم آمریکا موسوم به "وال استریت را تصرف کنید" در اعتراض به شیوع فساد در سطوح بالا، فقر و نابرابری اجتماعی در این کشور، از اواسط ماه سپتامبر در نیویورک آغاز شد و اکنون به بیش از 1000 شهر آمریکا گسترش یافته است.



این اعتراضات سراسری در پی نرخ بالای بیکاری که در ماه اوت به 9.1 درصد رسید، توقیف خانه‌ها از سوی بانک‌ها و سلب مالکیت از صاحبان ‌آنها، و طرح نجات بانکی شرکت‌ها شکل گرفت.



تظاهرات کنندگان با استفاده از شعار "ما 99 درصد هستیم" بر این واقعیت تاکید می‌کنند که در میان یک درصد از آمریکایی‌هایی نیستند که بخش عمده‌ای از ثروت ملی را در اختیار دارند.



تاثیر عظیم اعتراضات وال‌اسریت در آمریکا



کارولین ایزنبرگ از "ائتلاف برای صلح و عدالت" در گفتگو با پرس تی وی، خاطر نشان کرد اعتراضات وال استریت آمریکا تاثیر عظیمی بر آینده این کشور خواهد داشت.



کارولین ایزنبرگ اظهار داشت : از آنجا که مردم در حال پی بردن به نابرابریهای فزاینده در کشور هستند، اعتراضات رو به رشد در آمریکا تاثیر عمده‌ای روی این کشور خواهد داشت.



وی افزود: دامنه اعتراضات بسیار بسیار سریع و رو به رشد است و من فکر می‌کنم احتمالا در صد منطقه مختلف در آمریکا این اعتراضات به جریان افتاده است.



اینزبرگ با بیان اینکه معترضان موفق شده‌اند توجه همگان را به خود جلب کنند، تصریح کرد: من فکر می‌کنم این اقدامات به طور گسترده‌ای در حال اثر گذاری است.



معترضان آمریکایی از 17 سپتامبر(26 شهریور) با راه‌اندازی جنبش "وال استریت را تسخیر کنید" به منفعت‌طلبی ‌شرکتهای بزرگ آمریکایی و نفوذ آنها در سیاستهای کاخ سفید اعتراض کرده‌اند.



بعد از گذشت سه هفته از آغاز اعتراضات مردمی در کشور آمریکا، اعتراضات وال استریت اکنون به بیش از 1000 شهر در سرتاسر این کشور گسترش پیدا کرده است.



معترضان در حالی حرص و طمع بیش از اندازه صاحبان سرمایه در آمریکا را محکوم می‌کنند که این کشور با یکی از کم‌سابقه‌ترین بحرانهای اقتصادی روبرو است.



میزان بیکاری در آمریکا به بیش از 9 درصد رسیده است که بدین ترتیب 14 میلیون نفر در این کشور فاقد شغل هستند.