به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مقامات اتحادیه اروپا در نشست امروز دوشنبه خود در لوکزامبورگ بار دیگر دشمنی خود را با جمهوری اسلامی ایران به نمایش گذاشتند.

در این نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا با بهانه قرار دادن مسائل حقوق بشر و با ادعای دفاع از حقوق مردم ایران، 29 نفر از مقامات کشورمان از جمله افراد حاضر در دولت "محمود احمدی نژاد" در فهرست تحریمی این اتحادیه قرار دادند.

بر این اساس تحریمهای مذکور شامل ممنوعیت صدور روادید و مسدود شدن دارایی های این افراد در کشورهای اروپایی می شود.

"ویلیام هیگ" وزیر امور خارجه انگلیس این اقدام را در راستای افزایش فشار به ایران دانست و در تلاش برای فریب افکار عمومی جهان از سیاستها و معیارهای دوگانه غربی ها و سکوت آنها در برابر نقض گسترده حقوق بشر در بحرین، یمن، عربستان و دیگر کشورهایی که دیکتاتورهای مورد حمایت غرب در آنها حاکم هستند، مدعی شد: این تصمیم پیام روشنی برای مقامات ایرانی داشت و نشان داد که ما بی تفاوت نیستیم.

شرکت کنندگان در این نشست مدعی شدند موارد نقض حقوق بشر در ایران طی هفته های گذشته افزایش یافته است. تحریم اتحادیه اروپا علیه مقامات ایران در حالی اعلام می شود که اعضای دارای داعیه دفاع از حقوق بشر، چشم خود را به نقض آشکار حقوق انسانی مردم در کشورهای این اتحادیه و کشورهایی که حاکمان آنها متحد غربی ها و همسو با آنها هستند از جمله یمن، بحرین و عربستان بسته اند.