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۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۲۱:۱۷

عمرو موسی:

اوضاع مصر خطرناک است

اوضاع مصر خطرناک است

دبیر کل سابق اتحادیه عرب با اشاره به تلاشهای خارجی برای بی ثبات کردن اوضاع مصر، شرایط کنونی این کشور را بسیار خطرناک خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، "عمرو موسی" گفت : اوضاع مصر به مرحله خطرناکی رسیده است که ممکن است تاثیر منفی بر ثبات کشور داشته باشد.

وی افزود: همه مردم مصر در قبال حوادث کنونی مسئول هستند و درست نیست که از تفرقه سخن بگوییم، زیرا همه باید راه حل خروج سریع از بحران را بیابند.

موسی تاکید کرد: بحرانها نباید مسیر دموکراتیک مصر را با مشکل روبرو کند و ما باید با طرفهای خارجی که سعی در بی ثبات کردن مصر دارد مقابله کنیم و با خرابکاران به شدت برخورد کنیم.

شایان ذکر است که مصر شب گذشته شاهد درگیریهای خونین میان قبطی ها و نیروهای امنیتی این کشور بود که  شمار زیادی کشته و زخمی بر جای گذاشت.

کد مطلب 1429632

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