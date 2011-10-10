اوضاع مصر خطرناک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، "عمرو موسی" گفت : اوضاع مصر به مرحله خطرناکی رسیده است که ممکن است تاثیر منفی بر ثبات کشور داشته باشد.

وی افزود: همه مردم مصر در قبال حوادث کنونی مسئول هستند و درست نیست که از تفرقه سخن بگوییم، زیرا همه باید راه حل خروج سریع از بحران را بیابند.

موسی تاکید کرد: بحرانها نباید مسیر دموکراتیک مصر را با مشکل روبرو کند و ما باید با طرفهای خارجی که سعی در بی ثبات کردن مصر دارد مقابله کنیم و با خرابکاران به شدت برخورد کنیم.

شایان ذکر است که مصر شب گذشته شاهد درگیریهای خونین میان قبطی ها و نیروهای امنیتی این کشور بود که شمار زیادی کشته و زخمی بر جای گذاشت.