طرح نظام جامع مهارت و فناوری ابلاغ می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین حاجلو شامگاه دوشنبه در گردهمایی مشترک مدیران، معاونان و مسئولان ستادی و رؤسای مراکز آموزش فنی و حرفه ای استانهای خراسان رضوی، گلستان و خراسان شمالی افزود: برای داشتن اشتغال پایدار در کشور صرفا دانش تئوری و نظری کافی نبوده بلکه باید دانش نظری در کنار دانش فنی و مهارتی و آموزش در محیط کار واقعی انجام شود.

معاون اداری و پشتیبانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بر پیگیری و اهتمام هرچه بیشتر مدیران کل در سیاستهای اجرایی و برنامه های در دست اقدام سازمان در طرحهای نظام نوین آموزش استاد شاگردی، مشاغل خانگی، تدوین پودمانهای آموزشی بین سطوح تحصیلی و ... تأکید کرد.



وی اظهار داشت: رویکرد سازمان آموزش فنی و حرفه ای مربی محور است و سازمان توجه ویژه ای به ارتقاء مربیان از نظر دانش نظری و فنی دارد، همچنین وضعیت معیشتی و امنیت شغلی آنان نیز از اهمیت خاصی برخوردار است.

معاون اداری و پشتیبانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با اشاره به وجود مراکز فاقد چارت در سراسر کشور گفت: با حمایتهایی که از طرف دولت و نمایندگان مجلس انجام خواهد شد ایجاد چارت برای مراکزی که دارای چارت سازمانی نیستند محقق خواهد شد.

حاجلو گفت: ارتقاء آموزش سازمان از سطح متوسطه به سطح عالی در راستای ارتقاء دانش مربیان سازمان صورت پذیرفته و برای تحقق این مهم مزایایی از جمله پرداخت هزینه تحصیل به صورت تسهیلات و باز پرداخت آن بعد از اخذ مدرک اتخاذ شده است.

وی با اشاره به روند تحولات در آموزشهای فنی و حرفه ای که با تلاش و کوشش بی وقفه و شبانه روزی در حال وقوع است گفت: امروزه اشتغال مهمترین دغدغه خانواده هاست و وظیفه سازمانی و تشکیلاتی ماست که عموم جامعه از اهمیت اموزشهای فنی و حرفه ای در رسیدن با اشتغال پایدار مطلع شوند و ما بتوانیم نتیجه آن را در خانواده ها مشاهده کنیم.

دکتر حاجلو تأکید کرد: مربی پیشانی سازمان و در خط مقدم است و مدیران باید فرصت مطالعه و پژوهش را برای مربی فراهم کنند.

معاون اداری و پشتیبانی فنی و حرفه ای کشور افزود: با برداشتن محدودیتها در پرداختها ، باید عدالت اجتماعی در کل کشور برقرار شود.