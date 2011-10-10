فشار زیادی را تحمل می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع،"خالد بن علی آل خلیفه" وزیر دادگستری رژیم بحرین گفت : ما تحت فشار شدیدی به سر می بریم و برخی دوست دارند که اوضاع امنیتی همچنان بی ثبات باشد.

وی افزود : پلیس سعی می کند که معترضان را متفرق کندد.آنچه ما هم اکنون با مخالفان مورد بررسی قرار می دهیم ایجاد نظام مشروطه پادشاهی نیست بلکه بحث اعطای اختیارات بیشتر به پارلمان بحرین است.

این عضو آل خلیفه مدعی شد: آل خلیفه از روی کار آمدن نخست وزیر شیعی هراسی ندارد.

شایان ذکر است که اعتراضات مردم بحرین علیه ظلم و تبعیض و خفقان همچنان ادامه دارد و مردم این کشور در روستاها و مناطق مختلف با وجود تشدید اقدامات سرکوبگرانه رژیم و نظامیان سعودی به اعتراضات خود ادامه می دهند.