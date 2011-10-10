حزب توسک پیروز انتخابات پارلمانی / فعالیت دولت ائتلافی ادامه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، با شمارش 99.5 درصد آرا انتخابات پارلمانی روز گذشته لهستان حزب مردم (PO) دیگر رقبای خود را پشت سرگذاشت. بر این اساس این حزب به رهبری "دونالد توسک" نخست وزیر کنونی با کسب 39 درصد آرا توانست بر اصلی ترین رقبای خود پیروز شود. این در حالی است که حزب ملی گرای محافظه کار "عدالت و قانون" (PIS) به رهبری "یاروسلاو کاژینسکی" با کسب 30 درصد در جایگاه دوم قرار گرفت.

به این ترتیب حزب مردم لهستان نخستین حزبی است که از زمان سقوط دولت کمونیستی در این کشور برای بار دوم در انتخابات پارلمانی پیروز می شود. هر چند این حزب که رویکردی اروپایی دارد برای تصاحب اکثریت 460 کرسی پارلمان و تشکیل دولت به شریکی ائتلافی نیاز دارد، اما شریک ائتلافی پیشین با آنکه در انتخابات دیروز هشت درصد آرا را به دست آورده و با احتساب کرسی ها این حزب شمار کرسی های دولت به 234 می رسد، آمادگی خود را برای ادامه ائتلاف اعلام کرده است.

در این انتخابات همچنین حزب تازه منشعب شده از PO با رویکرد لیبرال چپ به رهبری "یانوش پالیکوت" توانسته 10 درصد آرا را کسب کند. این حزب طرفدار حقوق همجنس گرایان و جدایی سیاست از کلیسا است.

کارشناسان پیروزی مجدد توسک را به دلیل رشد قابل توجه اقتصادی لهستان طی 4 سال گذشته دانسته اند. بر این اساس طی این مدت دولت توانسته است وضعیت مالی و اقتصادی این کشور 38 میلیون نفری را با وجود نوسانات یورو و بحران فراگیر در اتحادیه اروپا با ثبات نگاه دارد.

از سوی دیگر پیروزی مجدد حزب حاکم لهستان با استقبال کشورهای اروپایی روبرو شده است. مقامات آلمان از جمله نخستین کسانی هستند که این پیروزی را به توسک تبریک گفتند. "گیدو وستروله" وزیر امور خارجه این کشور در این رابطه گفت: نتیجه انتخابات نشان می دهد که مردم لهستان رابطه با اروپا را انتخاب کرده اند.