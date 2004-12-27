به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر دهقان افزود: در جامعه امروز نوع دوستي و حمايت از همنوع، نوعي نگاه به حيات اجتماعي است و حيات جمعي بدون اين خصلت نمي تواند ادامه يابد.

وي تصريح كرد: ملت ما به لحاظ فرهنگي، از خودگذشتگي و فداكاري بي نظيرند و نمونه هاي آن را در جنگ تحميلي و حوادث و بلاياي طبيعي ديده ايم. آنچه در اين جريانات موج مي زند عنصر ايثار و فداكاري است. گرچه بم خود پر بود از غم، ماتم و مصيبت اما اوج محبت و عشق ملت را در بر داشت. در كنار آن انسان هاي ايثارگر و فداكار و با نشاطي ديده شدند كه در زماني كوتاه حيات را به بم بازگرداندند. اين حركت اميد اين را مي دهد كه در كوتاه مدت بم زنده و برقرار شود.

معاون ريئس جمهور و رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران خاطرنشان ساخت: با آباد شدن و برقرار شدن بم، ديگر كسي در نقشه، جغرافيا و تاريخ به دنبال بم نخواهد گشت، بم در قلوب همه مردم پايدار، استوار و بلند قامت خواهد ماند.