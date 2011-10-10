تاکید روسای جمهور ایران و افغانستان بر تقویت همدلی میان کشورهای منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد شامگاه امروز دوشنبه در گفتگوی تلفنی با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ضمن تسلیت مجدد شهادت برهان الدین ربانی و محکوم کردن این جنایت، اظهار داشت: با ترور ربانی مشخص شد دشمنان هرگز نمی خواهند فضای منطقه آرام بوده و تفاهم و همدلی در افغانستان برقرار باشد.

رئیس جمهوری اسلامی ایران، برهان الدین ربانی را شخصیتی اسلامی و انقلابی برشمرد که همواره پشتیبان خوبی برای دولت و ملت افغانستان به شمار می رفت و تصریح کرد: دشمنان با ترور این انسان مومن و دلسوز جنایت بزرگی را انجام دادند و امروز باید کمک کنیم عواطف تحریک شده ی ملت افغانستان در فضایی منطقی به آرامش تبدیل شود.

احمدی نژاد هم چنین با تاکید بر لزوم هوشیاری کشورها و ملت های منطقه نسبت به طراحی های دشمنان و کمک به ایجاد تفاهم و همدلی در منطقه ادامه رایزنی و گفتگو میان کشورهای ایران، افغانستان و پاکستان در قالب نشست های سه جانبه را اقدامی تاثیر گذار در این جهت دانست و گفت: دشمنان هرگز نمی خواهند برادری و دوستی در منطقه ما برقرار باشد و ما باید در راستای نزدیک کردن دلها و اندیشه ها به همدیگر، تمام تلاش خود را به کار گیریم.

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیز در این مکالمه تلفنی ضمن قدردانی از حسن نیت و پشتیبانی های جمهوری اسلامی ایران از دولت و ملت افغانستان، ترور برهان الدین ربانی را سانحه ای بزرگ و خسارتی جبران ناپذیر برای ملت و دولت افغانستان عنوان کرد و گفت: افغانستان همواره از ایجاد صلح و امنیت پایدار در منطقه حمایت می کند، چرا که آن را به نفع تمامی ملت های منطقه می داند و در این راستا اجلاس سه جانبه ایران، افغانستان و پاکستان موضوعی مهم به شمار می رود که قطعاً موجب تقویت فضای دوستی و همکاری خواهد شد.