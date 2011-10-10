به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، حجت الاسلام علی قاضی عسگر نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی 11 و 30 دقیقه پنجشنبه هفته جاری فرودگاه مهرآباد تهران را به مقصد فرودگاه مدینه ترک خواهد کرد.

پیش از این، قاضی عسگر با بیان اینکه حج تمتع به همه مسلمانان جهان تعلق دارد و در این ایام تمامی مسلمانان از گوشه و کنار جهان به سرزمین وحی می آیند تا از حج بهره گیرند، گفته بود: وظیفه شرعی ما این است که به گونه ای عمل کنیم تا حج امسال با شکوه تر برگزار شود که بخشی از این مسئولیت بر عهده کشور میزبان و بخشی دیگر برعهده زائران است.

به گزارش مهر، با ورود 610 زائر کشورمان به مدینه در روز دوشنبه، تعداد زائران ایرانی حاضر در این شهر تاکنون به 1114 نفر رسیده است.