اعزام 107 هزار زائر بنگلادشی به خانه خدا

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نور الکریم مهندس کشتیرانی اهل بنگلادش که از سنگاپور عازم سفر حج تمتع شده، در مسجدالنبی(ص) وقتی شنید از ایران هستیم، خوشحال شد و گفت: دوبار یکبار قبل و بار دیگر بعد از انقلاب اسلامی به ایران سفر کرده و ایرانی‌ها را دوست دارد.



این مسلمان 59 ساله متاهل و دارای دو پسر اهل بنگلادش اظهارداشت: تا به حال سه بار به حج مشرف شده ام. یکبار در 1978 به تنهایی ، بار دوم در 2004 با همسر و بار سوم اکنون در 2011 با همسرش مشرف شده و احساس خوشحالی دارم.



نورالکریم در مورد سفر به ایران گفت: دوبار به ایران سفر کرده ام. اولین بار در سال 1975 و 1976 قبل از انقلاب اسلامی با کشتی خودم سفر کردم و دومین بار در سال 1989 با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سر مهندس کشتی به ایران آمدم و روی کشتی ایرانی «ایران اشراقی» کار کردم.



وی تصریح کرد: امروز ایران روی ریل توسعه و پیشرفت اقتصادی و علمی قرار گرفته است. این زائر بنگلادشی مدینه منوره که با روی باز و دلی خوش با خبرنگاران ایرانی صحبت می کرد، گفت: از سنگاپور که تعداد مسلمانان در اقلیت قرار دارند، امسال حدود 600 تا 700 زائر خانه خدا و مدینه اعزام شده اند. البته من چون ملیت بنگلادشی دارم، از کشور خودم نه محل سکونتم مشرف شدم.



نورالکریم یاد آور شد: امسال 107 هزار زائر از بنگلادش به سرزمین وحی اعزام می شوند و مسلمانان این کشور هارمونی و هماهنگی زیادی با هم دارند.



وی گفت: در بنگلادش اقوام و مذاهب مختلف اعیاد گوناگون دارند، عید دیپووالی، عید مذهبی هندو، عید چینی و برای مسلمانان دو عید قربان و فطر جشن گرفته می شود و همه مسلمانان هماهنگ هستند.