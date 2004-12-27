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۷ دی ۱۳۸۳، ۲۰:۴۷

سخنگوي وزارت امورخارجه پاكستان:

هند بايد در خصوص الحاق به خط لوله گاز ايران تصميم بگيرد

پاكستان از هند درخواست كرد تا تصميم خود را مبني بر اينكه آيا آن كشور در پي پيوستن به پروژه خط لوله گاز ايران است يا خير اعلام كند.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، مسعود خان سخنگوي وزارت خارجه پاكستان تاكيد كرد كه اسلام آباد با چند كشوراز جمله هند در اين خصوص صحبت مي كند و از مشاركت هند در اين پروژه گازي  چهار ميليارد دلاري كه گاز ايران را از طريق پاكستان به هند منتقل خواهد كرد استقبال مي كند.

پروژه اخير كه قرار است گاز ايران را به هند منتقل كند به خاطر بروز مشكلاتي در روابط بين پاكستان و هند تاكنون با موانع عمده اي روبرو بوده و به نظر مي رسد  كمال خرازي وزير امور خارجه ايران كه در حال حاضر در پاكستان به سر مي برد با پرويز مشرف نخست وزير پاكستان ديدار خواهد كرد و پيرامون اين موضوع مذاكراتي را صورت خواهد داد.

همچنين مسعود خان اعلام كرده است كه در سفر اخير خرازي كه تا روز سه شنبه به طول خواهد انجاميد علاوه برپروژه خط  لوله گازرساني در باره گفتگوهاي ايران با سه كشور اروپائي در خصوص  بازار سياه و خريد و فروش غير قانوني مواد هسته اي  گفتگو خواهد شد.

کد مطلب 142972

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