آخرين تحولات انتخاباتي عراق (7)

خبر 39) توطئه آمريكا بر ضد اكثريت ملت عراق



روزنامه نيويورك تايمز از مداخله آمريكا براي وارد كردن سني ها در كابينه آينده عراق خبر داده است .

به نوشته اين روزنامه، دولت بوش در حال رايزني با رهبران عراقي است تا حضور اهل سنت را در قالب وزراي كابينه و يا پست هاي مديريتي سطح بالا در دولت آينده عراق تضمين كنند.

اين رايزني از آن جهت صورت مي گيرد كه پيش بيني شده است اهل سنت نتوانند آراء كافي را در انتخابات 30 ژانويه به دست آورند.

يك ديپلمات غربي ادعا كرده است كه چند سياستمدار شيعه كه پيرو آيت الله سيستاني هستند نگران اين موضوع هستند كه پيروزي شيعيان در انتخابات عراق تبعاتي منفي براي عراق داشته باشد كه از باخت در اين انتخابات ناگوارتر باشد. براي مثال بركناري اعراب سني از قدرت ممكن است اهل سنت را متحد كند و اين موضوع به يك نزاع داخلي بيانجامد. شيعيان 60 درصد جمعيت عراق را تشكيل مي دهند و در دوران صدام از قدرت بركنار بوده اند.

خبر 40) زيباري از به تعويق افتادن انتخابات در برخي مناطق عراق خبر داد



هوشيار زيباري وزيرامور خارجه عراق گفته است كه برگزاري انتخابات سراسري عراق در30 ژانويه (11بهمن ماه) در برخي مناطق عراق به دليل ناامني به تعويق خواهد افتاد.



به گفته وي ، امنيت همچنان يكي ازمشكلات بزرگ عراق است و به همين خاطر كميته انتخابات مستقل عراق تصميم گرفته تا انتخابات سراسري 30 ژانويه آتي را در برخي مناطق نا امن به تاخير بياندازد .

هوشيارزيباري گفته است : برگزاري انتخابات درمناطقي خطرناك مانند موصل ودراطراف بغداد به تعويق خواهد افتاد تا ما بتوانيم برروي هزينه ها جهت بالا بردن ضريب امنيت تمركز كنيم تا توانايي معارضاني كه اقدام به هدف قراردادن مردم و نيزايجاد رعب و وحشت مي كنند، تضعيف شود.



خبر 41) نقش آفريني حكيم در عراق از نگاه يك روزنامه آلماني



اشپيگل نوشته است كه سيد عبدالعزيز حكيم رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق مي تواند آزادي و رهايي را به مردم عراق بازگرداند، او تنها بازمانده خاندان حكيم است مي تواند با بكارگيري تعليمات و انديشه هاي محمد باقر حكيم آزادي و رهايي را به مردم عراق باز گرداند .

به نوشته اين مجله آلماني ، در حالي كه مبارزات انتخاباتي عراق وارد مراحل تازه اي مي شود پيش بيني ها و بررسي ها حاكي از آن است كه گروههاي شيعه در اين كشور قدرت را در دست خواهند گرفت ، زمان آن فرا رسيده تا عبدالعزيز حكيم رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق بوضوح اعلام كند كه خواهان به دوش گرفتن مسئوليت حكومت است .

خبر 42) مخالفت هيات عالي اجرايي انتخابات عراق با دادن سهميه بيشتر به اهل تسنن در پارلمان آينده



هيات عالي اجرايي مستقل انتخابات عراق مخالفت خود را با مداخله آمريكا در انتخابات اين كشور اعلام كرد و تصريح كرد ديدگاههاي واشنگتن براي دادن كرسي هاي بيشتر به اهل سنت در پارلمان براي اينكه آنها نيز به تعداد كافي از كرسي ها دست پيدا كنند، با ضوابط هيات عالي مغايرت دارد.

سخنگوي هيات عالي اجرايي مستقل انتخابات عراق تصريح كرد افكارو انديشه هاي واشنگتن با اصول و ضوابط انتخاباتي ما در تعارض آشكار است .

فريد ايار سخنگوي اين هيات با غير قابل قبول خواندن خواسته هاي آمريكا تصريح كرده است دادن سهميه بيشتر به اهل تسنن در تعارض كامل با ضوابط انتخاباتي ما است ، مداخله آمريكا يا ديگران در برگزاري انتخابات غير قابل قبول است .



خبر 43) ادامه تلاش هاي گروه هاي مخالف اراده اكثريت براي سنگ اندازي در برابر انتخابات



خريد كارت هاي مخصوص شركت در انتخابات عراق از سوي گروه هاي كينه توز همچنان به عنوان اقدامي خطرناك از سوي اين گروه ها است كه مي خواهند با لطايف الحيل مختلف مانع از برگزاري انتخابات سراسري در عراق شوند.



نماينده آيت الله سيستاني نسبت به پيامدهاي خطرناك اقدام افراد و گروه هاي مخالف اراده اكثريت در خريد كارت هاي انتخاباتي و سوزاندن آنها به منظور كاستن از سطح مشاركت مردم در انتخابات سراسري آينده عراق هشدار داد.

به گفته قاسم هجرالموسوي نماينده آيت الله سيستاني، عناصر كينه توز با خريد فرم هاي مخصوص شركت در انتخابات و سوزاندن آنها مي خواهند در برابر اراده مردمي براي انتخابات سنگ اندازي كنند .

شايان ذكر است يك مقام بلندپايه دولت موقت نيز چندي پيش فاش كرد كه كارتهاي مخصوص شركت در انتخابات عراق با قيمت هنگفت از سوي برخي كشورهاي عرب خريداري و سوزانده مي شود تا از ميزان شركت مردم در انتخابات كاسته شود.

خبر 44) اظهار نظر يك شخصيت شيعه عراقي درباره انتخابات و نقش شيعيان



چلبي تنها راه تضمين حضور شيعيان عراق در حكومت را انتخابات قانوني 30 ژانويه (11 بهمن) خوانده است.



احمد چلبي رئيس حزب كنگره ملي عراق با حمايت از ليست ائتلاف عراق يكپارچه براي شركت در انتخابات سراسري 30 ژانويه (11 بهمن ) تصريح كرد كه شيعيان تنها راه براي رسيدن به قدرت را انتخابات سراسري آينده مي دانند.

رئيس كنگره ملي عراق از ليست ائتلاف عراق يكپارچه حمايت كرد و آن را دستاورد مهم به نفع عراق جديد خواند .

خبر 45) تحليل يك روزنامه هندي درباره آينده شيعيان عراق پس از انتخابات



يك روزنامه هندي ، نتيجه انتخابات در عراق را به نفع شيعيان اين كشور اعلام كرده است .

تايمز هند نوشته است كه در كمتر از پنج هفته عراقيها اميدوارند كه دولت خود را انتخاب كند اما قبل از اينكه آراء شمارش شود و نتيجه انتخابات مشخص شود اين شيعيان هستند كه پيروز شده اند .

به نوشته اين روزنامه ، اوايل ماه جاري طبق دستور آيت الله سيستاني يكي از رهبران شيعه عراق يك ائتلاف بزرگ انتخاباتي از تمام جناحهاي شيعه اعلام شد ، حدود شصت درصد جمعيت عراق شيعه هستند و انتظار مي رود كه ائتلاف عراق متحد درانتخابات آتي عراق كه سي ژانويه برگزار خواهد شد به پيروزي برسد .

خبر 46) مواضع ضد ونقيض اقليت درباره انتخابات عراق



رئيس هيات علماي اهل تسنن عراق ادعا كرد اگر اهل تسنن اين كشور در انتخابات سراسري شركت نكنند چيزي را از دست نخواهند داد.

حارث الضاري ابراز عقيده كرد كه تحريم انتخابات از سوي اهل تسنن دولت آينده را از مشروعيت لازم براي عقد قرارداد با نظاميان خارجي موجود در عراق محروم خواهد كرد.

ز سوي ديگر عبدالغفور السامرائي عضو هيات علماي مسلمانان اهل تسنن عراق گفت ما همچنان خواهان به تعويق افتادن زمان انتخابات هستيم و آن را تنها راه حل مي دانيم .

اظهارات اين شخصيت سني مذهب عراق در حالي است كه بسياري از گروه ها واحزاب اهل تسنن عراق ليست هاي نامزدهاي خود را براي شركت در انتخابات آينده تقديم هيات عالي اجرايي انتخابات كرده اند و از سوي ديگر شاه اردن هم به اهل تسنن هشدار داد اگر در انتخابات شركت نكنند ضرر خواهند كرد.



خبر 47) انصراف يك حزب سني مذهب از شركت در انتخابات



حزب اسلامي عراق وابسته به اقليت با ادعاي فراهم نبودن شرايط برگزاري انتخابات سالم ، انتخابات سراسري اين كشور را تحريم كرد .



حزب اسلامي عراق به رهبري محسن عبدالحميد بزرگترين مجموعه سياسي عربهاي سني اعلام كرد در انتخابات آتي اين كشورشركت نمي كند اين در حالي است كه اين حزب پيش از اين، براي مشاركت در انتخابات 30 ژانويه عراق فهرست ارائه داده بود.

محسن عبدالحميد رئيس حزب اسلامي عراق افزود: بدليل فراهم نشدن امنيت و شرايط لازم براي مشاركت برخي از مناطق عراق، در انتخابات شركت نخواهيم كرد.

خبر 48) اكراد كركوك همچنان بر درخواست خود در تحريم انتخابات پافشاري مي كنند



يكي از مسئولان اتحاديه ميهني كردستان عراق برعدم مشاركت كردهاي كركوك درانتخابات شوراي شهر تا زمان بهبودي اوضاع اين شهر تاكيد كرده است.



رمضان رشيد گفته است كه كردهاي عضو شوراي اداري استان كركوك و همه احزاب كرد وهمچنين برخي از احزاب تركمن خواستار به تعويق افتادن انتخابات تا زمان بهبودي اوضاع در اين شهر هستند.

اين مسئول دراتحاديه ميهني كردستان عراق، دفترهيات عالي اجرايي انتخابات عراق در كركوك را به عدم همكاري دررساندن فرم هاي مخصوص راي دهندگان متهم كرد و افزود : 170 هزار راي دهنده در كركوك تاكنون فرمهاي مخصوص را دريافت نكرده اند و درفرمهايي كه دراختيار راي دهندگان گذاشته شده است اشتباهاتي ديده مي شود كه اين امر بر تعمد كميساري كركوك دلالت دارد .

اين در حالي است كه هيات عالي اجرايي انتخابات ضمن اعتراف به بروز اشتباه، علت آن را محدود بودن زمان تعيين شده ازسوي كميسارياي عالي انتخابات در بغداد دانست .



به گفته يك مسئول اين هيات، ميزان اقبال مردمي طي هفته گذشته بسيارزياد بوده و ما به عنوان يك طرف اجرايي به بستن مراكز ثبت نام درزمان تعيين شده ازسوي كميسارياي عالي انتخابات ملزم هستيم .



شايان ذكر است اكراد و آشوري ها مي گويند كه قرباني سياست نژادپرستانه رژيم سابق هستند و برگزاري انتخابات مجلس استان بدون ايجادراه حلي براي مشكلات تبعيدي ها و اعاده حقوق مالكيت به معناي باقي ماندن به تغييرات جمعيتي كه سياستهاي رژيم گذشته براي آن تلاش مي كرد، خواهد بود.

طالباني و بارزاني رهبران اتحاديه ميهني وحزب دمكرات كردستان بار ديگر درخواست خود را براي به تعويق افتادن انتخابات در شهر كركوك تا زمان حل مشكلات و ساماندهي معضلات آن شهر و بازگشت اكراد و تركمان هاي رانده شده در زمان رژيم صدام به آن و خروج اعراب مهاجر از آن كه از سوي رژيم صدام به اين شهر منتقل شده بودند، مطرح كردند اين مساله در قانون اساسي موقت يا قانون اداره عراق در دوران انتقالي مورد تاييد قرار گرفته است .