احسان روزبهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تمام وقت خود را صرف رشته بوکس کرده‌ام و با این شرایط باید بتوانم از پس مخارجم برآیم. این در حالی است که مسئولان ورزش چندان اهمیتی به این رشته نمی دهند و همین موضوع کار ما بوکسورها را دشوار می کند.

وی در ادامه اظهار داشت: پس از اینکه موفق شدم سهمیه المپیک 2012 لندن را کسب کنم مسئولان فدراسیون بوکس لطف کردند و به من پاداشی 10 میلیون تومانی دادند که از این بابت از آنها تشکر می کنم اما شما ببینید من باید تا رقابت‌های المپیک که نزدیک به یک سال دیگر است با این 10 میلیون تومان مخارج خود را تامین کنم.

روزبهانی افزود: شما برای اینکه بتوانید در رقابت‌های بوکس به توفیقی دست پیدا کنید باید در مسابقات متعدد بین المللی شرکت کنید. من پس از بازی‌های 2010 گوانگجو فقط در تورنمنت داغستان حضور پیدا کردم و در مجموع هفت مسابقه بیشتر ندادم. این در حالی است که "جوزف وارد" ایرلندی که موفق به شکست او شدم در 147 مسابقه شرکت کرده بود.

بوکسور 23 ساله ایران در ادامه در خصوص شکست مقابل بوکسور ازبکستانی در مرحله یک‌چهارم نهایی رقابت‌های بوکس جهانی باکو گفت: من در بازی‌های آسیایی گوانگجو با نتیجه 3 بر یک به این بوکسور باخته بودم که گفته بودم انتقام آن شکست را در این دیدار خواهم گرفت. اما داوران در باکو در راند اول به نفع این بوکسور گرفتند و بازی را 3 بر یک واگذار کردم. من در ادامه برای اینکه عقب بودن خود را جبران کنم با گارد باز و بازی تهاجمی به میدان رفتم و از آنجا که "الشود رسولف" بوکسور بسیار آماده‌ای است در نهایت با نتیجه 15 بر 7 شکست خوردم.

روزبهانی در پایان با انتقاد از سیاست مسئولان ورزش در خصوص صرف هزینه‌های کلان در رشته فوتبال گفت: فوتبال رشته پرطرفداری است و توجه ویژه‌ای به آن می شود که البته این امر طبیعی است اما نباید به رشته‌های دیگر اینقدر بی توجه باشند. کافی است بخشی از هزینه‌های فوتبال را صرف رشته‌هایی مثل بوکس کنند تا ببینند چه نتایج خوبی از سوی بوکسورهای کشورمان در رقابت‌های بین المللی کسب می شود.