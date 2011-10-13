شهرداری تبریز می تواند نتایج بهتری کسب کند/ امیدوارم به بازی با ملوان برسم

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ نبی اله باقری ها در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت تیم فوتبال شهرداری تبریز گفت: ما شرایط مطلوبی داریم و تمرینات خوبی برگزار می کنیم و با بردی که برابر مس سرچشمه به دست آوردیم، شرایط روحی مان نیز بهتر از قبل شده است .

وی افزود: تیم ما یک تیم جوان است و البته دومین سال حضور خود در لیگ برتر را تجربه می کند اما با این وجود اگر بازیکنان ما بتوانند به خودباوری برسند، نتایج تیم بهتر خواهد شد و من معتقدم ما می توانیم در جمع 10 تیم بالای جدول باشیم .

این بازیکن در ارتباط با بازی این هفته شهرداری برابر ملوان بندرانزلی تصریح کرد: ما این هفته میزبان تیم ملوان خواهیم بود که امیدوارم با حضور و تشویق فوتبالدوستان تبریزی بتوانیم از امتیاز میزبانی بهره برده و سه امتیاز را در خانه نگه داریم .

وی در خصوص تیم ملوان نیز یادآور شد: ملوان تیم خطرناکی است که هفته گذشته با زدن چهار گل، کیفیت کار خود را در دیدار برابر استقلال نشان داد اما با این وجود ما هم در زمین خودمان بازی خواهیم کرد و شانس بیشتری برای پیروزی داریم .

باقری ها به تاثیر مثبت حضور تماشاگران در دیدارهای خانگی تیم شهرداری اشاره کرد و گفت: ما انتظار داریم فوتبالدوستان تبریزی برای تشویق تیم شهرداری، همچون دیدارهای تراکتورسازی به ورزشگاه بیایند؛ چرا که شهرداری هم تیمی از شهر تبریز است و بازیکنان بومی زیادی دارد که نیاز به حمایت هواداران دارند .

این بازیکن شهرداری افزود: با اینکه تراکتورسازی تیم اول تبریز است، اما اگر هواداران همانند هفته های ابتدایی لیگ در بازیهای شهرداری به ورزشگاه بیایند، ما می توانیم در بازیهای خانگی نیز نتایج بهتری کسب کنیم .

مدافع اسبق تیم پرسپولیس در تشریح آخرین وضعیت خود نیز اظهار داشت: من از بازی هفته هفتم با فولاد خوزستان، از ناحیه همسترینگ پای چپ دچار آسیب دیدگی و کشیدگی شدم که البته از آن بازی به بعد توانستم با کمک دکتر نجفی پزشک تیم شهرداری دو بازی دیگر را در خدمت تیم باشم اما در بازی دوستانه ای که پریروز با تیم امید شهرداری داشتیم، در یک صحنه که به سمت توپ استارت زدم، دوباره از همان ناحیه دچار کشیدگی و درد شدید شدم و از دقیقه 25 به بعد نتوانستم به بازی ادامه دهم .

وی ادامه داد: به علت آسیب دیدگی هم اکنون فیزیوتراپی می کنم اما امیدوارم به لطف خدا و تلاشهای دکترنجفی که واقعا برای بهبودی پای آسیب دیده من نهایت تلاش خود را می کند، بتوانم به بازی این هفته برابر ملوان برسم .