آخرین وضعیت علی خلیلی روحانی آمر به معروف

خانم مشتاق فر در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت علی خلیلی سومین روحانی آمر به معروف که توسط گروهی از اشرار مورد سوء قصد قرار گرفته بود گفت: تمامی هزینه های درمانی را وزیر بهداشت برعهده گرفته و به سفارش وی تمامی مراحل درمانی در دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام می شود. با این حال علی چند ماه است که از درس و دانشگاه عقب افتاده و به دلیل عوارض مغزی نمی تواند به درستی روی کتاب تمرکز داشته باشد.

مادر علی خلیلی گفت: از آنجائیکه امکان حضور علی در پزشکی قانونی دشوار است وکیل پرونده به دنبال حضور پزشکی قانونی در خانه است که به زودی این کار انجام می شود.

سوال ما از دادگاه؟

خانم مشتاق فر در مورد درخواستهای خانواده ضارب گفت: خانواده ضارب تلاش می کنند تا آدرس خانه ما را پیدا و برای گرفتن رضایت تلاش کنند ولی ما به دنبال دادگاهی عادلانه هستیم. خانواده خلیلی می خواهد این موضوع را در دادگاه بیان کند که هزینه امربه معروف در خیابانهای تهران چقدر است؟ آیا بچه های مردم در خیابانهای پایتخت می توانند با امنیت کامل فروع دین خود را (امر به معروف و نهی از منکر) اجرا کنند؟

وی افزود: اینکه می گویند علی با این افراد خصومت شخصی داشته است کاملا اشتباه است زیرا علی به هیچ عنوان آنها را نمی شناسد.