عبدالعزيز حكيم دشمنان و گروههاي تروريستي را مسئول سوء قصد به جان خود معرفي كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه تلويزيوني العالم ، حكيم كه صبح امروز از يك سوء قصد با اتومبيل بمب گذاري شده در بغداد جان سالم برد طي اظهاراتي گفت:عوامل اين سوء قصد همان افرادي هستند كه آيت الله سيد محمد باقرحكيم را درشهر نجف اشرف به شهادت رساندند و زائران امام حسين (ع) را در كربلا درعاشوراي گذشته منفجركردند و مردم بي گناه عراق را كشتند.

رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق همچنين هدف اين عناصر فتنه افروز قومي در عراق را از بين بردن شخصيتها ونخبگان عراقي دانست كه قصد مسئوليت پذيري دارند بويژه درشرايط كنوني كه ملت عراق خود را براي برگزاري انتخابات سراسري و انتخاب اولين مجمع ملي كه وظيفه وضع قانون اساسي دائمي اين كشور را به عهده خواهد گرفت آماده مي سازد .

سيد عبدالعزيز حكيم از طرفدارانش خواست از هرگونه پاسخ دادن به اين عمليات تروريستي خودداري كنند.



درهمين راستا عمارحكيم فرزند رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق دولت موقت عراق را مسئول تامين امنيت جان مراجع و شخصيت هاي مذهبي درعراق دانست و گفت : شخصيت هاي بزرگي در عراق مورد حملات گسترده قرار مي گيرند و انفجارها و ترورهاي مراجع ديني پيامي هشدارآميز دررد برگزاري انتخابات سراسري عراق در30 ژانويه آينده است .

فرزند حكيم خاطر نشان ساخت : اين اقدامات نوعي پيام به جهان درمورد نا امني و بي ثباتي عراق است .