  1. بین الملل
  2. سایر
۷ دی ۱۳۸۳، ۲۰:۳۳

در سومين روز از تبليغات انتخابات فلسطين روي داد:

دستگيري رقيب اصلي ابومازن توسط صهيونيست ها

نظاميان صهيونيست رقيب اصلي ابومازن در انتخابات آتي فلسطين را دستگير كردند.

به گزارش خبرگزاري "مهر"  به نقل ازخبرگزاري فرانسه، نظاميان اشغالگر اسرائيلي  امروز دوشنبه "مصطفي برغوثي" كانديداي انتخابات رياستي فلسطين را در منطقه قدس شرقي دستگير كردند.

اين اقدام زماني روي داد كه برغوثي سرگرم تبليغات انتخاباتي خود بوده است.

"علام جرار" سخنگوي اين كانديدا دراين باره گفت: برغوثي به پايگاه مركزي نظاميان اشغالگر اسراييلي درقدس منتقل شده است.

يك مقام نيروهاي اشغالگردرباره بازداشت برغوثي گفت: برغوثي حق اقامت در قدس را ندارد و تنها مي تواند از اين منطقه عبور كند. وي ابراز اميدواري كرد برغوثي طي ساعات آينده آزاد شود.

مصطفي برغوثي 51 ساله دبيركل كميته طرح ملي فلسطين است كه در زمينه هاي ايجاد دموكراسي و‌حقوق بشر در فلسطين فعاليت مي كند. وي همچنين مديريت يك سازمان غيردولتي فعال در اموربهداشتي و درماني را نيز برعهده دارد.

برغوثي از جمله قويترين كانديداهاي انتخابات 9 ‍ژانويه فلسطين و رقيب اصلي محمود عباس (ابومازن) به شمار مي رود.
ناظران سياسي معتقدند عباس كه رياست سازمان آزاديبخش فلسطين و كانديداي فتح است، از شانس بيشتري نسبت به ديگران براي  پيروزي در انتخابات 9 ‍ژانويه فلسطين برخوردار است.
انتخابات 9 ‍ژانويه براي معرفي رئيس جديد تشكيلات خودگردان فلسطين پس از درگذشت ياسرعرفات برگزار مي شود.

کد مطلب 142992

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها