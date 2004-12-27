دستگيري رقيب اصلي ابومازن توسط صهيونيست ها

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري فرانسه، نظاميان اشغالگر اسرائيلي امروز دوشنبه "مصطفي برغوثي" كانديداي انتخابات رياستي فلسطين را در منطقه قدس شرقي دستگير كردند.



اين اقدام زماني روي داد كه برغوثي سرگرم تبليغات انتخاباتي خود بوده است.



"علام جرار" سخنگوي اين كانديدا دراين باره گفت: برغوثي به پايگاه مركزي نظاميان اشغالگر اسراييلي درقدس منتقل شده است.



يك مقام نيروهاي اشغالگردرباره بازداشت برغوثي گفت: برغوثي حق اقامت در قدس را ندارد و تنها مي تواند از اين منطقه عبور كند. وي ابراز اميدواري كرد برغوثي طي ساعات آينده آزاد شود.



مصطفي برغوثي 51 ساله دبيركل كميته طرح ملي فلسطين است كه در زمينه هاي ايجاد دموكراسي و‌حقوق بشر در فلسطين فعاليت مي كند. وي همچنين مديريت يك سازمان غيردولتي فعال در اموربهداشتي و درماني را نيز برعهده دارد.



برغوثي از جمله قويترين كانديداهاي انتخابات 9 ‍ژانويه فلسطين و رقيب اصلي محمود عباس (ابومازن) به شمار مي رود.

ناظران سياسي معتقدند عباس كه رياست سازمان آزاديبخش فلسطين و كانديداي فتح است، از شانس بيشتري نسبت به ديگران براي پيروزي در انتخابات 9 ‍ژانويه فلسطين برخوردار است.

انتخابات 9 ‍ژانويه براي معرفي رئيس جديد تشكيلات خودگردان فلسطين پس از درگذشت ياسرعرفات برگزار مي شود.



