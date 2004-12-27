اتاق فشار يك و شش نفره در وزارت دفاع ساخته شد

به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل از اداله كل تبليغات دفاعي وزارت دفاع، طي اين مراسم كه در پژوهشكده زير سطحي شاهين شهر برگزار شد، استاندار اصفهان، رييس دانشگاه صنعتي مالك اشتر و تني چند از مقامات محلي حضور داشتند.

رييس دانشگاه صنعتي مالك اشتر در مراسم فوق گفت: اينك كشورمان به جمع معدود كشورهاي توليد كنند و صاحب فناوري اين محصول در جهان پيوسته و امكان طراحي و توليد انواع و اقسام اتاقهاي فشار در كشور فراهم شده است.

دكتر عباس علي آبادي در ادامه سخنانش صرفه جويي قبل ملاحظه در هزينه هاي ارزي، امكان كاهش هزينه هاي توليد در مراحل آتي پروژه و كاهش قيمت تمام شده اين محصول نسبت به خارجي و داخلي تاييديه هاي استاندارد موسسه رده بندي لويد آلمان در ارتباط با طراحي و ساخت را از ديگر ويژگي هاي بارز اين پروژه برشمرد.

گفتني است اتاقهاي فشار يك و شش نفره در انجام عمليات فشار گذاري و فشار برداري بر روي غواص و همچنين امور پزشكي به كار مي رود.

اتاق فشار يك نفره كه در انتقال غواض تحت فشار به اتاق فشار ايستگاهي نيز مورد استفده قرار مي گيرد، قابليت پنج بار فشار عملياتي (معادل 50 متر عمق دريا) و حمل توسط نفر، قايق، كاميونت و بالگرد را دارد و مجهز به سيستم اكسيژن، ارتباط داخلي و آناليز در O2 است.

اتاق فشار شش نفره در انجام عمليات فشاربرداري از روي خدمه دريايي آسيب ديده و آزمايش بر روي غواصان و تجهيزات آنها براي اطمينان و آمادگي و عملكردشان قبل از عمليات غواصي، غواص هاي آموزشي زمان بندي شده براي غواص و در مان بيماري هاي ناشي از غواصي نيز به كار مي رود.

اين اتاق فشار قابليت هفت بار فشار عملياتي معادل 70 متر عمق دريا را دارد و مجهز به سيستم هاي اكسيژه و روستايي است.