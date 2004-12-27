مسابقات فوتبال جزيره با نام خليج فارس برگزارشد

به گزارش خبرگزاري" مهر" درادامه رقابتهاي ليگ فوتبال باشگاههاي كيش چهارديداربرگزارشد. روزچهارشنبه دوم ديماه تاكسيراني به مصاف مقاومت رفت و تيم مقاومت موفق شد با ارائه يك بازي برتر نسبت به حريف با نتيجه 4 بر 1 تاكسيراني را شكست دهد. روز پنج شنبه نيز تيم پاس مقابل ياران دلفين از همان آغاز بازي تسليم قدرت نمايي سفيد پوشان دلفين شد و با شش گل شكست را پذيرفت.

درروز جمعه چهارم دي ماه ابتدا، ساعت 15 دو تيم خدمات و انتظامات به ديدارهم رفتند كه تيم انتظامات با نتيجه 3 بر1تيم خدمات را مغلوب كرد وسپس تيم صيادان با تك گل خود ازروي نقطه پنالتي ازسد تيم رعد گذشت جدول رده بندي پس از پايان هفته دوم بدين شرح اعلام شد: تيمهاي مقاومت و انتظامات با 6 امتيازدرمكان اول ودوم و تيمهاي خدمات، دلفين، صيادان، تاكسيراني، رعد و پاس دررتبه هاي سوم تا هشتم قراردارند.

درادامه مسابقات هفته سوم فوتبال ليگ باشگاههاي كيش جام خليج فارس پنج شنبه 10 ديماه ساعت 15خدمات به مصاف دلفين مي رود وسپس درساعت 18 دوتيم انتظامات وصيادان با يكديگربه رقابت خواهند پرداخت جمعه 11 ديماه ساعت 15 رعد با تاكسيراني ودرساعت 18 پاس با مقاومت ديدار خواهند كرد.