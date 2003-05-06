جمعه روز شاعران است

به گزارش خبرگزاري مهر : د ر ادامه برنامه هاي سراي اهل قلم درشانزدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران در روز جمعه 19/2/82 اين مكان ميزبان شاعران و مترجمين شعر خواهد بود .

اين برنامه كه از ساعت 30/10 د قيقه صبح با حضور قيصر امين پور ، فاطمه راكعي ، محمد رضا عبدالملكيان، ساعد باقري، محمد رضا نيكو و با همكاري دفتر شعر جوان آغاز مي شود تا 30/12 دقيقه شامل گفتگو و شعر خواني ادامه مي يابد.

ميزگرد شعر معاصر عراق از د يگر برنامه هاي روز جمعه در سراي اهل قلم است ، كه در ساعت 15 با حضور منتقد ين و شاعران ، موسي بيدج ، مختار اسدي ، حسن فحس و با همكاري د فتر مجامع و فعاليت هاي فرهنگي تشكيل خواهد شد.

همچنين از برنامه هاي اين روز كه در ساعت 30/16تا 30/17 صورت مي گيرد ، د يدار باچهره هاي اد بي است كه در اين برنامه

موسي بيدج و يوسف عزيزي بني طرف حضور دارند.