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۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۲، ۳:۳۷

شانزدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران

جمعه روز شاعران است

روز جمعه برنامه هاي سراي اهل قلم در شانزدهمين نمايشگاه كتاب تهران به شاعران و مترجمين شعر تعلق گرفت.

به گزارش خبرگزاري مهر : د ر ادامه برنامه هاي سراي اهل قلم درشانزدهمين  نمايشگاه بين المللي كتاب تهران در روز            جمعه 19/2/82  اين مكان ميزبان شاعران و مترجمين شعر خواهد بود .

 اين برنامه كه از ساعت 30/10 د قيقه صبح  با حضور قيصر امين پور ، فاطمه راكعي ، محمد رضا عبدالملكيان،   ساعد باقري، محمد رضا نيكو و با همكاري دفتر شعر جوان آغاز مي شود  تا 30/12 دقيقه شامل گفتگو و شعر خواني ادامه مي يابد. 

  ميزگرد شعر معاصر عراق از د يگر برنامه هاي روز جمعه در سراي اهل قلم است ، كه در ساعت 15 با حضور منتقد ين و  شاعران ، موسي بيدج ، مختار اسدي ، حسن فحس و با همكاري د فتر مجامع و فعاليت هاي فرهنگي تشكيل خواهد شد.
همچنين از برنامه هاي اين روز كه در ساعت 30/16تا 30/17 صورت مي گيرد ، د يدار باچهره هاي اد بي است كه در اين  برنامه
  موسي بيدج و يوسف عزيزي بني طرف  حضور دارند.

کد مطلب 1430

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