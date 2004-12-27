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۷ دی ۱۳۸۳، ۲۰:۱۶

سعيد ابوطالب در گفت و گو با "مهر":

مخالفان طرح تحقيق و تفحص از صنعت خودرو هنوز مقاومت مي كنند

مخالفان طرح تحقيق و تفحص از صنعت خودرو هنوز مقاومت مي كنند

سعيد ابوطالب گفت: مخالفان طرح تحقيق و تفحص از صنعت خودروسازي كه در مجلس ششم بودند هنوز نيز در مجلس هفتم با اجراي اين طرح مخالفت مي كنند.

 نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" با اشاره به مخالفت برخي از نمايندگان مجلس با طرح تحقيق و تفحص از صنعت خودروي كشورگفت: طرح تحقيق و تفحص از صنعت خودرو طرح اكثريت قريب به اتفاق نمايندگان مجلس  فعلي است و چنانچه در كميسيون  مربوطه راي لازم را نياورد در صحن علني مجلس راي قاطع را بدست  خواهد آورد.

سعيد ابوطالب گفت: مجلس مجدانه و با تمام توان و بدون اغماض مسئله را براي ريشه يابي علمي اين كوتاهي ها پي گيري خواهد كرد.

وي با اشاره به تلاش مديران بخش صنعت كشورتصريح كرد: پيشرفت هاي صنعت خودروسازي كشورغير قابل انكار است اما شكوفايي و ثمره اين پيشرفت متاسفانه تاكنون نصيب قشر متوسط و ضعيف جامعه نشده است.

گفتني است، يك منبع آگاه نيزدر زمينه تاخير طرح تحقيق و تفحص در مجلس گفت: كميسيون صنايع خواستار به تعويق افتادن اين طرح تا شش ماه آينده است.

اين منبع آگاه افزود: كميسيون صنايع و معادن زماني كه براي نخستين باردر خرداد ماه سالجاري اين طرح توسط ابوطالب نماينده مردم تهران درمجلس مطرح شده ، خواستاربه تعويق افتادن آن به مدت شش ماه بود و اين درحالي است كه درحال حاضر نيزخواستار يك فرصت شش ماهه است.

اين منبع اظهار داشت: حدود 100 پرونده قضايي  مربوط به برخي ازمديران خودروساز توسط سازمان بازرسي كل كشوردر قوه قضائيه تشكيل شده وفرصت شش ماهه مجلس به منظور رفع رجوع اين پروندها مي باشد. 
کد مطلب 143000

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