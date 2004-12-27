مخالفان طرح تحقيق و تفحص از صنعت خودرو هنوز مقاومت مي كنند

سعيد ابوطالب گفت: مجلس مجدانه و با تمام توان و بدون اغماض مسئله را براي ريشه يابي علمي اين كوتاهي ها پي گيري خواهد كرد.
وي با اشاره به تلاش مديران بخش صنعت كشورتصريح كرد: پيشرفت هاي صنعت خودروسازي كشورغير قابل انكار است اما شكوفايي و ثمره اين پيشرفت متاسفانه تاكنون نصيب قشر متوسط و ضعيف جامعه نشده است.
گفتني است، يك منبع آگاه نيزدر زمينه تاخير طرح تحقيق و تفحص در مجلس گفت: كميسيون صنايع خواستار به تعويق افتادن اين طرح تا شش ماه آينده است.
اين منبع آگاه افزود: كميسيون صنايع و معادن زماني كه براي نخستين باردر خرداد ماه سالجاري اين طرح توسط ابوطالب نماينده مردم تهران درمجلس مطرح شده ، خواستاربه تعويق افتادن آن به مدت شش ماه بود و اين درحالي است كه درحال حاضر نيزخواستار يك فرصت شش ماهه است.
اين منبع اظهار داشت: حدود 100 پرونده قضايي مربوط به برخي ازمديران خودروساز توسط سازمان بازرسي كل كشوردر قوه قضائيه تشكيل شده وفرصت شش ماهه مجلس به منظور رفع رجوع اين پروندها مي باشد.
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