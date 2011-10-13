موسیقی هفته پر نغمه را پشت سر گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، اخبار ضد و نقیض در خصوص حضور و اجرای ریچارد کلایدرمن در تهران یکی از اخبار قابل توجه در هفته گذشته بود به این ترتیب که چندی پیش از سوی دفتر موسیقی وزارت ارشاد خبر برگزاری کنسرت کلایدرمن منتشر شد اما این حضور از سوی مخاطبان خیلی جدی گرفته نشد تا اینکه قرار شد نخستین نشست خبری کم و کیف اجرای این پیانسیت برگزار شود اما نکته قابل توجه اینکه خبرنگاران در این جلسه حاضر شدند و قرار شد تا نماینده کلایدرمن توضیحاتی درخصوص چگونگی حضور کلایدرمن و برگزاری کنسرت در حضور رسانه های گروهی ارائه کند اما این نشست پس از حضور خبرنگاران در سالن برگزاری نشست و گذشت یک ساعت از قرار اعلام شده از سوی برگزار کننده ها لغو شد و مسئول روابط عمومی این برنامه گفت که برای برگزاری این نشست مجوز صادر نشده است.

- برگزاری کنسرت گروه موسیقی کامکارها با عنوان زمانه یکی دیگر از رویدادهای موسیقایی بود که در آغاز هفته اتفاق افتاد در این اجرا که با استقبال بسیاری خوبی از سوی مخاطبان مواجه شد این گروه موسیقی قطعات جدیدی از آثار موسیقی ایرانی را در دو بخش فارسی و کردی به اجرا گذاشتند یکی از نکات قابل توجه در این اجرا همخوانی گروه بود که همدستی آواز و هماهنگی اعضا در اجرای قطعات به عنوان یکی از جذابیت های موسیقایی این کنسرت به شمار می رفت.

- تراکم برگزاری کنسرت های متنوع از گروه های مختلف موسیقی یکی از اخباری است که این روزها در محافل موسیقایی به کرات مطرح می شود تا جائیکه این همزمانی باعث ایجاد تداخل در اجراهای مختلف شده است از همین رو اجرای کنسرت ارکستر موسیقی ملی به رهبری بردیا کیارس و ارکستر مهرنوازان به رهبری فرهاد فخرالدینی از همین دست همزمانی ها است که دلایل چرایی این تداخل یکی از سئوالاتی بود که در نشست خبری ارکستر موسیقی ملی مطرح شد و حسین علیزاده عضو شورای ارکستر موسیقی ملی که در اتفاقا در کنسرت پیش رو گزیده ای از آثار او نیز اجرا می گردد صحبت هایی درباره چرایی این همزمانی و همچنین دوری فخرالدینی از ارکستر که به نوعی به دلجویی از این هنرمند شباهت داشت پرداخت.

علیزاده در بخشی از صحبت های خود به کم کاری مسئولان در حل اختلاف نظر فخرالدینی اشاره کرد و گفت که در ماجرای ارکستر ملی و آقای فخرالدینی هیچ مسئول و هنرمندی برای حل مشکل ابتکاری به خرج نداد و تنها کسی که هنرمندان را دعوت به گفتگو کرد من بودم. من همیشه با عشق و علاقه از فخرالدینی یاد کرده ام و احترام به هنرمندان بزرگ همواره جزئی از مرام و اعتقاد شخصی من بوده است و من به کرات در مصاحبه های مختلف گفته ام که به هر دلیلی که فخرالدینی از رهبری ارکستر موسیقی ملی کنار کشیده باشد احترام می گذارم.

اما آنچه من رنج می برم نداشتن دیالوگ است چراکه معتقدم باید با جسارت و بی پرده حرف زد. من می دانم که ایشان در آن برهه از زمان از جهت روحی و عاطفی صدمه بسیاری دیدند اما باید به گفتگو می نشستند اما از انجام این گفتگو سر باز زدند به خوبی به یاد دارم که در نخستین جلسه شورای ارکستر موسیقی ملی که دور هم جمع شدیم در آن جلسه مطرح شد که یک شخص غیر اداری ویک هنرمند محبوب با آقای فخرالدینی تماس بگیرد و آقای ظریف که دوست و همکار دیرینه ایشان است با ایشان تماس گرفت اما ایشان پاسخ مثبتی برای ادامه همکاری به ظریف نداد ؛ درنتیجه معتقدم که هر بلایی که بر سر موسیقی ایران بیاید به دلیل جدایی هنرمندان از یکدیگر است؛ چراکه به اعتقادمن اگر مشکلی برای فخرالدینی و هر هنرمند دیگری پیش آید مشکل او به تنهایی نیست بلکه مشکل همه ما است ولی هنوز به این همدلی نرسیده ایم.

- جشن خانه موسیقی دوازدهمین سال تاسیس این نهاد صنفی را پربارتر و البته حرفه ای تر از هر سال برگزار کرد به این ترتیب که ضمن زنده نگه داشتن یاد و خاطر هنرمندان تاثیر گذار در عرصه موسیقی از ارکسترهای مستقل برای اجرای کنسرت در طول سه شب دعوت به عمل آورد که این اقدام حرکت تازه ای در عرصه موسیقی بود و انجام فعالیت های صنفی بود.

- یکی دیگر از رویدادهای خوب در شبهای جشن خانه موسیقی برپایی نمایشگاه آثار موسیقایی در دو بخش آثار مکتوب و شنیداری بود که این حضور در نوع خود خوب بود اما هنوز جا برای کار دارد چراکه به دلیل کمبود فضای نمایشگاه همه ناضران نتوانستند در این دوره از نمایشگاه موسیقی شرکت کنند ؛ ضمن اینکه این جشن فقط به عرضه محصولات شنیداری موسیقی اختصاص داشت و جای نمایش سازها و لوازم این هنر بسیار خالی بود.

- یکی دیگر از ابتکارهای جشن خانه موسیقی علاوه بر معرفی بهترین آثار در مراسم اختتامیه، تقدیر از 12 بانو هنرمند فعال و تاثیر گذار در عرصه موسیقی بود.

- برگزاری کنسرت های متنوع و متعدد به نفع هنرمندان سرطانی یکی از حرکت های انسان دوستانه ای است که توسط برخی از خواننده های موسیقی پاپ رخ داده است محسن یگانه و بنیامن کنسرت هایی را برگزار کرده اند و قرار است رضا صادقی نیز یک شب کنسرت خیریه برگزارکند.

-برگزاری همایش سه روزه آواها و آیین های موسیقی کار یکی دیگر از رویدادهای قابل توجه در این هفته بود در این همایش که دومین دوره خود را پشت سر می گذاشت موسیقی استان های مختلف ایلام ، خوزستان، کرمانشاه ، کردستان، سمنان، خراسان جنوبی، اردبیل ، هرمزگان، مازندران، چهارمحال بختیاری، اصفهان و سیستان و بلوچستان به روی صحنه رفت.

- خبر آخراینکه علی اکبر عبدالعلی زاده مدیر روابط عمومی دفتر موسیقی از سمت حود استعفا داد.این استعفا در حالی صورت گرفت که در چند وقت اخیر دفتر موسیقی با عملکردهای غیرقابل پیش بینی مواجه بود ؛ برگزاری کم رمق جشنواره مقاومت،لغو مجوزهای این دفتر از سوی برخی نهادها و عدم واکنش به این بی قانونی ها،انفعال ارکستر سمفونیک و تعطیلی موقت آن و غیره و حالاینکه استعفای مدیر روابط عمومی را نیز باید به این موارد اضافه کرد.