دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کودکان مهد کودکی ارتباط عاطفی با والدین خود برقرار نمی کنند، گفت: در تحقیقی که توسط گروه آسیب شناسی بنیاد علوم رفتاری انجام شد مشخص شد که 75 درصد افرادی که والدین خود را به خانه سالمندان برده اند از شیر خشک تغذیه کرده اند و تنها 25 درصد از آنها با شیر مادر رشد کردند.

وی افزود: بنابراین با پی ریزی سست عاطفی در مورد فرزندان ، در آینده باید منتظر کمرنگ شدن عواطف آنها حتی بی تفاوتی فرزندان در مقابل بیماری والدین بود.

وی با اشاره به اینکه10 درصد از سالمندان دور از خانه و در خانه سالمندان هستند، گفت: در یک بررسی سطحی مشخص می شود که فرزندان اینگونه والدین ارتباط عاطفی لازم را در دوران کودکی بخصوص با مادر برقرار نکرده و سپردن به خانه سالمندان نیز ناشی از همین گسستگی عاطفی دوران طفولیت آنها است.

به گفته این استاد دانشگاه شهید بهشتی،90 درصد از والدین و سالمندان ایرانی خوشبختانه کنار خانواده و فرزندان خود زندگی می کنند اما ین آمار رو به کاهش است و از دلایل اصلی آن نیز در کنار مشکلات مادی و شغلی کاستی های عاطفی و رشد هراه با پرستار و یا مهد کودک است.

ابهری تاکید کرد: قبح زدایی از خانه های سالمندان از آنجا آغاز شد که رسانه ها شروع به تبلیغ امکانات اینگونه مراکز کردند و همین طور استفاده از پوشک بزرگسالان در تلویزیون توصیه شد.

متخصص علوم رفتاری و آسیب شناس اجتماعی افزود: فشارهای اقتصادی و مشکلات روحی و فکری افراد، پایین آمدن آستانه تحمل و کاهش ظرفیت عاطفی در برقراری ارتباط عاطفی با والدین باعث استفاده از مراکز نگهداری سالمندان شد.