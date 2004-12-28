ثبت نام اينترنتي بيكاران براي دريافت وام خوداشتغالي

محمد تكبيرگو در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : ثبت نام ازطريق پست براي دريافت وام 3 ميليون توماني خود اشتغالي حذف شده و تنها متقاضيان مي توانند از طريق تلفن گويا و يا سايت اينترنتي مبادرت به ثبت نام كنند.

وي گفت : اسامي افرادي كه از اين طريق مبادرت به ثبت نام مي كنند ، مورد بررسي قرار مي گيرد و در صورتي كه بيكاري آنها احراز شود و امتياز لازم را كسب كنند پس از تاييد كارگروه بتدريج جهت دريافت وام به بانك ها معرفي مي شوند .

وي در خصوص افرادي كه در الويت دريافت وام خود اشتغالي قرار دارند گفت : متقاضياني كه داراي مدرك تحصيلي لازم باشند و مهارت كافي در خصوص امور فني و حرفه اي را كسب كرده باشند و همچنين متاهل و سرپرست خانواده باشند در الويت دريافت وام خود اشتغالي قرار دارند.

مشاور مدير عامل صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي خاطر نشان كرد : تا كنون 170 هزار نفر متقاضي جهت دريافت وام خود اشتغالي به بانكها معرفي شدند تا وام 3 ميليون توماني خود اشتغالي خود را دريافت كنند.