  1. هنر
  2. سایر
۸ دی ۱۳۸۳، ۹:۲۸

روز گذشته با حضور مشايي ، اشعري و جمعي از نويسندگان در فرهنگسراي هنر

برگزاري اولين " جشن رونمايي كتاب " در ايران / " كشف المحجوب " علي ابن عثمان هجويري معرفي شد

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : اولين جشن رونمايي كتاب روز گذشته ( هفتم دي ماه ) ساعت 15 تا 17 عصر در سالن اجتماعات فرهنگسراي هنر ( ارسباران سابق ) برگزار شد.

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، دراين مراسم كه با حضورمهندس اسفندياررحيم مشايي ، رييس سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران ، دكترمحمود عابدي ، علي اكبراشعري وهمچنين دوستداران ادب وفرهنگ برگزارشد ، كتاب " كشف المحجوب " علي بن عثمان هجويري، كه اخيرا به قلم دكتر محمود عابدي، استاد دانشگاه تربيت معلم تصحيح شده است ، رونمايي شد.

به گزارش مهر، منظور از رونمايي كتاب اين است كه كتابهايي كه به هردليل ازكتب فاخرهستند ، ازجهت تعدد مجلد ، تصحيح شده ي متون كهن و ... طي هرماه به وسيله ي گروهي كارشناسي ، انتخاب شده ودرآستانه ي توزيع آن كتاب درشهرها ، يعني قبل ازاين كه وارد بازاركتاب شود ، ضمن تقديرازنويسنده ي كتاب دراين جشن معرفي وبه اصطلاح رونمايي مي شود.

اين گزارش حاكي است كه روز گذشته ، دراولين جشن رونمايي كتاب ،  اثر" كشف المحجوب " به قلم علي ابن عثمان هجويري،  نويسنده قرن  پنجم هجري  كه اولين كتاب درموضوع تصوف است و به زبان فارسي نوشته شده ، رونمايي شد. 

عطار در تذكرة الااوليا و جامي در كتاب نفحات الانس، چندين بار به اين كتاب استناد جسته اند.

كشف المحجوب طي چند سال گذشته كمترمورد توجه بوده است . دكتر محمود عابدي نويسنده ي معاصر كه آثارمتعددي تاليف كرده و جايزه ادبي متعددي  همچون جايزه ي كتاب سال جمهوري اسلامي ايران را دريافت كرده است و ازپژوهشگران حوزه ي عرفان و تصوف اسلامي است ، با صرف 10 سال وقت ، موفق به تصحيح ، تعليق و مقدمه نويسي براي اين كتاب شده است.

مهندس رحيم مشايي - رئيس سازمان فرهنگي - هنري شهرداري تهران دراين مراسم ، ضمن تاكيد بر لزوم توجه به كتب فاخر و ارزشمند و نويسندگان پرتلاش درعرصه ي تاليف ، از برگزاري چنين جشني ابرازخرسندي كرده وگفت : اميدواريم اين برنامه به صورت برنامه هايي منسجم  وماهيانه ادامه پيدا كند.

دكترمحمود عابدي نيزابرازاميدواري كرد كه با حمايت ازنويسندگان و پژوهشگران ، شاهد توليدات ارزشمند وعلمي درزمينه ي علوم انساني باشيم.

گفتني است بنا به گفته ي مسئولان اين سازمان ، مراسم ياد شده به صورت ماهيانه برگزار خواهد شد ، اما ممكن است محل برگزاري آن در هر ماه متغير باشد.

کد مطلب 143033

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها