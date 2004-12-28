برگزاري اولين " جشن رونمايي كتاب " در ايران / " كشف المحجوب " علي ابن عثمان هجويري معرفي شد

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، دراين مراسم كه با حضورمهندس اسفندياررحيم مشايي ، رييس سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران ، دكترمحمود عابدي ، علي اكبراشعري وهمچنين دوستداران ادب وفرهنگ برگزارشد ، كتاب " كشف المحجوب " علي بن عثمان هجويري، كه اخيرا به قلم دكتر محمود عابدي، استاد دانشگاه تربيت معلم تصحيح شده است ، رونمايي شد.

به گزارش مهر، منظور از رونمايي كتاب اين است كه كتابهايي كه به هردليل ازكتب فاخرهستند ، ازجهت تعدد مجلد ، تصحيح شده ي متون كهن و ... طي هرماه به وسيله ي گروهي كارشناسي ، انتخاب شده ودرآستانه ي توزيع آن كتاب درشهرها ، يعني قبل ازاين كه وارد بازاركتاب شود ، ضمن تقديرازنويسنده ي كتاب دراين جشن معرفي وبه اصطلاح رونمايي مي شود.

اين گزارش حاكي است كه روز گذشته ، دراولين جشن رونمايي كتاب ، اثر" كشف المحجوب " به قلم علي ابن عثمان هجويري، نويسنده قرن پنجم هجري كه اولين كتاب درموضوع تصوف است و به زبان فارسي نوشته شده ، رونمايي شد.

عطار در تذكرة الااوليا و جامي در كتاب نفحات الانس، چندين بار به اين كتاب استناد جسته اند.

كشف المحجوب طي چند سال گذشته كمترمورد توجه بوده است . دكتر محمود عابدي نويسنده ي معاصر كه آثارمتعددي تاليف كرده و جايزه ادبي متعددي همچون جايزه ي كتاب سال جمهوري اسلامي ايران را دريافت كرده است و ازپژوهشگران حوزه ي عرفان و تصوف اسلامي است ، با صرف 10 سال وقت ، موفق به تصحيح ، تعليق و مقدمه نويسي براي اين كتاب شده است.

مهندس رحيم مشايي - رئيس سازمان فرهنگي - هنري شهرداري تهران دراين مراسم ، ضمن تاكيد بر لزوم توجه به كتب فاخر و ارزشمند و نويسندگان پرتلاش درعرصه ي تاليف ، از برگزاري چنين جشني ابرازخرسندي كرده وگفت : اميدواريم اين برنامه به صورت برنامه هايي منسجم وماهيانه ادامه پيدا كند.

دكترمحمود عابدي نيزابرازاميدواري كرد كه با حمايت ازنويسندگان و پژوهشگران ، شاهد توليدات ارزشمند وعلمي درزمينه ي علوم انساني باشيم.

گفتني است بنا به گفته ي مسئولان اين سازمان ، مراسم ياد شده به صورت ماهيانه برگزار خواهد شد ، اما ممكن است محل برگزاري آن در هر ماه متغير باشد.