لرستان محصور در نخاله های ساختمانی/ معضل زیست محیطی درآمدزا!

به گزارش خبرنگار مهر، استان لرستان به واسطه قرار گرفتن در شرایط خاص جغرافیایی و اقلیمی به لحاظ محیط زیست انسانی در شرایط بسیار حساسی قرار گرفته است.

این در حالی است که وضعیت استقرار صنایع به دلیل کوهستانی بودن، کمبود سرانه فضای سبز شهری، ‌صنایع آلاینده و وجود کشتارگاههای سنتی، محیط زیست انسانی این استان را در معرض خطر قرار داده است.

ورودی و خروجی شهرهای لرستان مملو از نخاله

یکی از مشکلات زیست محیطی استان لرستان و به ویژه شهرستان خرم آباد حجم بسیار زیاد زباله و نخاله های ساختمانی است که در سالهای اخیر به علت گسترده تر شدن شهرهای استان به چالشی مهم برای محیط زیست شهرهای این استان تبدیل شده است.

در حال حاضر در عمده شهرهای استان با افزایش حجم ساخت و ساز، تعمیرات و آواربرداری از ساختمان های فرسوده روبرو هستیم به طوریکه شهرهای استان به دلیل عدم مدیریت اصولی در این زمینه در محاصره نخاله های ساختمانی قرار گرفته اند.

متاسفانه ورودی و خروجی شهر خرم آباد با نخاله های سرگردان این شهر آراسته شده و در برخی از نقاط شهر نیز نخاله های ساختمانی بر آلودگی منظر این شهر افزوده است.

یک کارشناس محیط زیست در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر از نخاله های ساختمانی به عنوان معضلی زیست محیطی یاد کرد که در صورت توجه مسئولان می تواند به منبعی درآمدزا تبدیل شود.

نخاله های ساختمانی مشکل اساسی محیط زیست شهری

محسن تیزهوش در سخنانی با انتقاد از وضعیت نخاله های ساختمانی موجود در سطح شهرهای استان لرستان اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر مشکل اساسی که ما در سطح شهرهای استان مشاهده می کنیم وجود پسماندهای شهری و نخاله های ساختمانی است.

وی با بیان اینکه این مشکل در اثر دو عامل در سطح شهرهای استان به وجود آمده است، عنوان کرد: اولین علت فراوانی نخاله های ساختمانی وقوع بلایای طبیعی مانند زلزله به خصوص در سطح شهرهای بروجرد و دورود است.

این کارشناس محیط زیست ادامه داد: همچنین اجرای پروژه های عمرانی، ساخت و سازها و تجدید بنای ساختمانی در سطح شهرهای لرستان به خصوص مرکز استان نیز یکی دیگر از دلایل فراوانی نخاله های ساختمانی است.

تیزهوش با تاکید بر اینکه این مشکل موجب به مخاطره افتادن محیط زیست انسانی در استان لرستان می شود ادامه داد: در این راستا باید محلی برای جمع آوری این پسماندهای شهری در نظر گرفته شود.

سود اقتصادی نخاله های ساختمانی برای شهرداری ها

وی با تاکید بر اینکه این نخاله های ساختمانی می تواند برای شهرداری های استان سود اقتصادی بسیار بالایی به همراه داشته باشد بیان داشت: همچنین این پسماندهای شهری می تواند در راستای ایجاد اشتغال در سطح استان لرستان نیز موثر باشد.

این کارشناس محیط زیست با بیان اینکه بیش از 80 درصد نخاله های ساختمانی می تواند دوباره در راستای تجدید بنا و عملیات ساخت و ساز مورد استفاده قرار گیرد یادآور شد: در حال حاضر در برخی از کلانشهرهای کشور مانند اصفهان و تهران از این نخاله های ساختمانی نهایت استفاده را می برند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه استفاده بهینه از این نخاله های ساختمانی زمینه اشتغال در بخش خصوصی را فراهم می سازد بیان داشت: این موضوع می تواند به عنوان یک فرصت ویژه در حوزه اشتغال استان محسوب شود.

این کارشناس محیط زیست یادآور شد: همچنین با توجه به اینکه نخاله های ساختمانی از شن، ماسه و دیگر مصالح ساختمانی تشکیل شده است می تواند در پروژه های راهسازی استان نیز مورد استفاده قرار بگیرند.

آلودگی ناشی از نخاله های ساختمانی در لرستان

تیزهوش با تاکید بر اینکه نخاله های ساختمانی که در گوشه و کنار شهرهای استان رها شده اند موجب زشت شدن چهره لرستان شده است ادامه داد: به طور حتم تلمبار شدن این نخاله های ساختمانی موجب بروز آلودگی های فراوانی نیز در سطح شهرهای استان خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از عدم اجرای طرح کمربند سبز مرکز استان انتقاد کرد و بیان داشت: متاسفانه با وجود گذشت چندین سال از تصویب اجرای کمربند سبز در مرکز استان این موضوع هنوز جنبه اجرایی پیدا نکرده است.

این کارشناس محیط زیست با بیان اینکه ورودی و خروجی شهر خرم آباد به دلیل عدم اجرای این طرح وضعیت مطلوبی ندارد عنوان کرد: با توجه به رفت و آمدها مسافران از شهرهای و استانهای دیگر و همچنین جلوگیری از زشت شدن چهره شهر خرم آباد ضرورت اجرای این طرح در اسرع وقت ضروری به نظر می رسد.

به هر روی به نظر می رسد در استان لرستان با توجه به رشد روز افزون تمایل مردم به تخریب و نوسازی شاهد تولید بالای نخاله های ساختمانی خواهیم بود که اگر شهرداری ها طرحی برای ساماندهی و بازیافت نخاله های ساختمانی نداشته نباشند، در آینده ای نه چندان دور نخاله های ساختمانی برای استان لرستان بحران ساز خواهند شد.

..............................................

گزارش: فاطمه حسینی