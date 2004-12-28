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۸ دی ۱۳۸۳، ۱۰:۲۱

مدير كل دفتر آموزش و پرورش كاردانش در گفتگو با " مهر " خبر داد :

تغيير 50 درصد از رشته هاي كاردانش در سال تحصيلي آينده // رشته هاي كار دانش با بازار كار هماهنگ مي شود

مدير كل دفتر آموزش و پرورش كاردانش با اشاره به اينكه بيش از 50 درصد از رشته هاي شاخه كاردانش متناسب با بازار كار و اهداف برنامه توسعه چهارم تغيير مي كند ، گفت : در سال تحصيلي آينده مجموعه ششم استاندارد شاخه تحصيلي كاردانش فاقد اعتبار مي شود و با توجه به تغييراتي كه در بازار كار صورت پذيرفته است مجموعه هفتم استاندارد شاخه تحصيلي كاردانش آغاز مي شود.

اسفنديار چهاربند در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با تاكيد بر اينكه در سال تحصيلي جاري بيش از 25 درصد از رشته هاي شاخه كاردانش متناسب با بازار كار تغيير كرده است ، افزود : كيفيت بخشي و تناسب رشته هاي مهارتي با بازار كار از اهداف برنامه چهارم توسعه است كه در تغييرات رشته هاي كار دانش مورد توجه قرار گرفته اند.

وي با اشاره به اينكه هنوز مجموعه هفتم شاخه تحصيلي كاردانش به تصويب نرسيده است ، گفت : در سال تحصيلي آينده ضمن تغيير مفاهيم رشته هاي كاردانش ، رشته هاي جديد نيز به اين شاخه تحصيلي افزوده مي شوند.

مدير كل دفتر آموزش و پرورش كاردانش با تاكيد بر اينكه 250 رشته تحصيلي در شاخه كاردانش وجود دارد، اظهار كرد : در سال تحصيلي جاري شاخه كاردانش در رشته هاي صنايع خودرو، فن آوري اطلاعات و ارتباطات ، عمران و ساختمان سازي و برق و الكترونيك تغييرات فراواني داشت.

وي با اشاره به اينكه مجموعه هفتم استانداردهاي شاخه كاردانش تا يك ماه آينده به تصويب مي رسد ، گفت : با توجه به تغييرات رشته هاي شاخه كاردانش دوره هاي آموزشي ضمن خدمت ويژه اي براي معلمان هنرستان هاي كشور به منظور ارتقاي ميزان اطلاعات معلمان متناسب با بازار كار درنظر گرفته شده است.

کد مطلب 143036

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