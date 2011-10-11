به گزارش خبرگزاری مهر، "ران گاران" فضانورد ناسا که در 16 سپتامبر و پس از اقامتی پنج و نیم ماهه در ایستگاه فضایی بینن المللی، به زمین بازگشته است، برای منظره زمین از فضا دلتنگ شده است.

او اکنون دوباره به زمین بازگشته و به شدت مشغول بازسازی وب سایت مشهور خود "Fragile Oasis" است، جایی که او تصاویر و حرفهایی درباره منظره زمین از فضا را منتشر می کند، با این امید که بتوانند انسانها را به نگهداری بیشتر از سیاره خود تشویق کنند.

گاران به تازگی با وب سایت اسپیس درباره سفرش، وب سایتش و آینده پروازهای فضایی مصاحبه ای انجام داده است:

* اسپیس: سازگار شدنتان پس از بازگشت به زمین چگونه بود؟

- گاران: خوب بود. واقعا عالی بود که به میان حیات بر روی زمین بازگشتم، در واقع خیلی بهتر از آن چیزی پیش رفت که انتظار داشتم. ما در مدار تلاش بسیاری می کردیم تا با انجام فعالیتهای پیش گیرانه تغییر موقعیت از فضا به زمین را برای خود تا حد ممکن ساده تر کنیم.

* مهمترین بخش سفر شما چه بود؟

- تمامی پنج و نیم ماه سفر من مهم بود. البته ملاقات با دو شاتل ناسا تجربه بسیار عالی بود، به ویژه آنجا بودن و چشم دوختن به لحظه تاریخی آخرین جداسازی شاتل ناسا از ایستگاه فضایی، راهپیمایی های فضایی که انجام دادیم، تمامی آزمایشهای علمی که انجام دادیم و قابلیت به اشتراک گذاشتن تمامی این تجربیات با پنج نفر دیگر و حتی بیش از پنج نفر، بسیار پر اهمیت بودند.

* دیدن آخرین جداسازی شاتل فضایی از ایستگاه بین المللی چه حسی داشت؟ آیا اهمیت آن لحظه به خوبی احساس شد؟

- فکر می کنم که شد. ما فهمیدیم در حال نگاه کردن به فصل آخر یک تاریخ و آغاز فصلی جدید هستیم و احساساتی نشدن در هنگام بستن دریچه و خداحافظی با دوستانی که در حال ترک کردن ما بودند، بسیار دشوار بود. حضور در آنجا و مشاهده تمامی این رویدادها تجربه بی همتایی بود.

* درباره Fragile Oasis بگویید، جایی که در تمامی مدت حضورتان در فضا بر روی آن مطلب و عکس می گذاشتید.

- چیزی که باعث راه اندازی این وبلاگ شد آرزوی به اشتراک گذاری منظره ای بود که از زمین داشتیم، برای به اشتراک گذاری این تجربه با بیشترین تعداد ممکن از انسانها به بهترین شکل ممکن و با این امید که این مناظر و دیدگاه ها بتواند در مردم انگیزه ایجاد تغییر را زنده کند. فکر می کنم انرژی زیادی برای انجام این کار داریم. آنچه که واقعا می خواستم درگیر کردن انسانها در این ماموریت نه فقط به عنوان یک نظاره گر، بلکه به عنوان یکی از سرنشینان ایستگاه بود تا یکی از بخشهای ماموریتی باشد که ما انجام دادیم. توانایی ما در ارسال انسان به فضا توانایی بسیار مهمی است و زمانی که بتوانیم این کار را انجام دهیم، این انسانها نمایندگان ما خواهند بود.

بازگشت گاران به زمین با کپسول سایوز

* تا به حال از جانب افرادی که وب سایت شما را می خوانند واکنشی دیده اید؟

- خیلی شگفت انگیز است. ما تمامی این فناوری های جدید و رسانه های اجتماعی را در اختیار داریم، که می توانند جهان را به مکانی کوچکتر و متصل تر تبدیل کنند. افراد اکنون بیشتر از همیشه می دانند کاری که فردی در اینجا انجام داده چه تاثیری بر روی فردی دیگر در جایی دیگر خواهد داشت. به نظرم این کار شیوه ای بسیار تاثیرگذار برای برقراری ارتباط و به اشتراک گذاشتن تجربیات است.

* با درگیر شدن روز به روز در شبکه ها و رسانه های اجتماعی آیا تجربه فضانورد بودن طی سالهای اخیر تغییری پیدا کرده است؟

- قطعا! ابزارهایی که در اختیار داریم، توانایی برقراری ارتباط و تجربیاتی که به دست می آوریم به اشتراک گذاری این تجربیات هیچ یک از این توانایی ها تا چند سال پیش وجود نداشتند. برای من، زمانی که بتوانم تجربیاتم را با دیگر انسانها به اشتراک بگذارم، این تجربه برایم غنی تر و لذت بخش تر به نظر می آید. از دیدگاه ما همواره به اشتراک گذاری تجربیات با بیشترین تعداد ممکن از انسانها بسیار عالی است.

* ناسا به تازگی طرح راکت سنگین SLS خود را برای بردن انسانها به اعماق فضا منتشر کرده است. آیا برای حضور در ماموریتی به سوی یک سیارک یا مریخ اعلام آمادگی می کنید؟

- حتما! کار من همین است. ما اینجا هستیم تا اکتشاف کنیم، فکر می کنم همین عامل ایجاد انگیزه در بسیاری از افردی است که برای اولین بار وارد این کار می شوند: اشتیاق برای دیدن ناشناخته ها، برای کشف کردن و برای گسترش درک از جهان هستی. این قدمی بسیار عالی برای برداشتن به عنوان قدم بعدی است.

* فکر می کنید در طول زندگی ما بتوانیم انسانها را به مریخ بفرستیم؟

- من یقین دارم که هرآنچه ذهنمان را بر رویش متمرکز کرده باشیم را به پایان خواهیم برد. تنها باید چیزی را انتخاب کرده و به دنبالش برویم. چه این هدف رفتن به مریخ باشد یا ساخت یک پایگاه بر روی ماه، هر آنچه تصمیم بگیریم برای آینده بشریت بهترین خواهد بود.

* نظرتان درباره حرکت جدید ناسا برای پشتیبانی از فضاپیماهای تجاری چیست؟

- فکر می کنم قدم بسیار مهمی است. ناسا و دیگر آژانسهای فضایی وظیفه اکتشاف را به عهده دارند تا مرز دانسته ها را به جلوتر برانند. عبور از مدار پایین زمین برای فضاپیماهای تجاری هدف بسیار عالی خواهد بود.

* فکر می کنید اگر انسانهای بیشتری بتوانند به فضا سفر کنند، جهان جای متفاوتی خواهد شد؟

- واقعا اینطور فکر می کنم. به گمانم بسیار دشوار است که کسی تحت تاثیر منظره زمین از فضا قرار نگیرد. شما می توانید ببینید که تا چه اندازه زیبا است، واقعا احساس می کنید که هدیه ای ویژه گرفته اید. ما خیلی خیلی خوش شانس هستیم زمانی که می توانیم عظمت فضا را، سیاهی محض فضا را و سپس این فضاپیمای درخشان و زیبا که آن را زمین نامیده اند در میان این سیاهی ببینیم. فکر می کنم اگر همه انسانها چنین تجربه ای داشتند مشکلات کمتری وجود داشت و بعضی از چالشهایی که با آن مواجه می شویم ساده تر حل می شدند، تجربه ای که ما در تلاشیم به بهترین شکل ممکن با انسانها به اشتراک بگذاریم.

* آیا شما به همراه دیگر فضانوردان توانسته اید بیشترین آزمایشهای ممکن را طی سالهای اخیر در ایستگاه فضایی که اکنون تکمیل شده است، به پایان برسانید؟

- ایستگاه فضایی مجموعه مدارگرد تحقیقاتی شگفت انگیزی است که طی دهه گذشته در حال ساخت آن بوده ایم و اکنون در جایگاهی هستیم که می توانیم از مزایای آن بهره برداری کنیم. با توجه به اینکه ساخت ایستگاه 10 سال طول کشیده است، هنوز باید 600 آزمایش دیگر در آن انجام شود. هم اکنون ما یکی پس از دیگری در حال ثبت رکوردهای جدید در تعداد تحقیقاتی فضایی در مدار زمین هستیم.

من حقیقتا باور دارم در آینده نزدیک تمامی جهان، زمانی که کشفیات شگفت انگیزی که نتیجه آزمایشهای اجرا شده در ایستگاه فضایی به شمار می روند، از طب جدید گرفته تا مواد جدید و ابزارهای جدید برای تولید انرژی پاک ارائه شوند درخواهد یافت که ایستگاه فضایی تا چه اندازه مهم است. به نظر من لیست کشفیاتی که به واسطه ایستگاه فضایی بین المللی به دست خواهند آمد روز به روز طولانی تر خواهد شد.