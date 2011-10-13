بندرعباس نمادهای گردشگری ندارد

عبدالرضا بنی نعیم در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: شهر بندرعباس در زمینه جذب توریست و سرمایه گذاری در راستای رسیدن به استانداردهای لازم ضعیف عمل کرده است.

وی افزود: در حال حاضر هیچگونه خدمات مناسب توریستی برای میهمانان که خود یکی از بزرگ‌ترین عامل در جذب توریست و کسب درآمد است داده نمی‌شود.

عضو شورای شهر بندرعباس گفت: یکی از عمده دلایل عدم رسیدن به جایگاه مناسب در این زمینه افتادن در روزمرگی و نداشتن انگیزه کافی برای خلاقیت و تلاش بیشتر مدیران و مسئولان شهر است.

بنی نعیم بیان کرد: در صورت طراحی یک برنامه دقیق و کارشناسی شده برای رسیدن به این هدف با توجه به پتانسیل این شهر می‌توان بندرعباس را به یکی از بزرگ‌ترین مراکز توریستی کشور تبدیل کرد.

وی ادامه داد: مدیران و مسئولان استان باید به این باور که شهر بندرعباس و استان هرمزگان یک استان تفریحی، توریستی و تجاری است برسند و تدابیر لازم را در این زمینه بی اندیشند.

عضو شورای شهر بندرعباس تاکید کرد: در صورتی که این تفکر در بین مدیران و مسئولان به یک باور تبدیل شود و برای رساندن این شهر به جایگاه اصلی خود تلاش کنند بسیاری از معضلات و مشکلات به تبعه آن حل می‌شود.

بنی نعیم عنوان کرد: در حال حاضر پارکها، خیابانها و فضاهای دیگر شهری که می‌تواند عامل مهمی در جذب توریست باشد مناسب و در خور شهر بندرعباس نیست که در این زمینه شهرداری و ارگانهای دست‌اندرکار باید با همکاری یکدیگر تلاش هر چه بیشتر خود را به کار ببندند.