اکران "زندگی با چشمان بسته" با ترک سرگروه در هشت سینما ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم از امروز 20 مهر ماه سینمای سرگروه خود را به فیلم "یه حبه قند" داد و با ترک سرگروه در سینماهای آزادی، پردیس ملت، پردیس زندگی، اریکه ایرانیان، مرکزی، ماندانا، شکوفه و فرهنگ به نمایش در می‌آید.

"زندگی با چشمان بسته" به کارگردانی رسول صدرعاملی داستان خواهر و برادرى است که در یک محله قدیمى زندگی می‌کنند و با اتفاقات زیادی روبرو می‌شوند. ترانه علیدوستی، پولاد کیمیایی، حامد بهداد، فرهاد قائمیان، فرهاد آئیش، پریوش نظریه، الهام پاوه‌نژاد، اندیشه فولادوند، آناهیتا افشار، علی مردانی، گلاره شهبازیان، مهدی اسلامپور و عاطفه رضوی در این فیلم ایفای نقش کردند.

رسول صدرعاملی فیلم‌های سینمایی "پاییزان"، "قربانی"، "من ترانه 15 سال دارم"، "دیشب باباتو دیدم آیدا" و... را کارگردانی کرده است.