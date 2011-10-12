مهمترین نکات درباره ابرهای محاسباتی/ کاهش هزینه ها با یک ابر خصوصی

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته گذشته در شهر بارسلونای اسپانیا گردهمایی "کانالهای کانالایز" (Canalys Channels Forum) برگزار شد. "کانالایز"، موسسه تحقیقات بازار، همه ساله این اجلاس را برگزار کرده و اکوسیستم توزیع کنندگان و فروشندگان فناوری را مورد بررسی قرار می دهد.

موضوع مورد بحث این دوره از این گردهمایی "ابرهای محاسباتی" بود. سرویس Documents گوگل، آفیس 365 مایکروسافت و iCloud اپل برپایه ابرهای محاسباتی قرار دارند.

این مفهوم بدان معنی است که یک رایانه به شبکه متصل شود و از یک سامانه ذخیره سازی در سرورهایی که می توانند در هر گوشه دنیا وجود داشته باشند برای ذخیره اطلاعات و نرم افزارهای جانبی خود استفاده کند و بتواند از طریق یک نام کاربری و رمزعبور، این اطلاعات را بر روی تمام دستگاههای شخصی خود (رایانه، تبلت و یا تلفن همراه هوشمند) و تنها از طریق دسترسی به اینترنت مشاهده کند.

مزیت این سرویس در این است که دسترسی همزمان به تمام اطلاعات بر روی چندین دستگاه، بدون نگرانی از لیسانس نرم افزار، نصب و به روز رسانی ها و عدم نیاز به دیسکهای سخت با حجم بالا و سرورهای داخلی را امکانپذیر کرده و در زمان و هزینه ها صرفه جویی می کند.

"استیو برایزر"، مدیر کانالایز در این گردهمایی توضیح داد که ابرهای محاسباتی 80 میلیارد دلار ارزش اقتصادی دارند که این رقم 5 درصد از کل خرید دنیا در بخش فناوریهای انفورماتیک را در بر می گیرد. این ارزش در 4 سال آینده به بیش از دو برابر این میزان خواهد رسید.

این درحالی است که رقم بازار سیستمهای Wintel (رایانه های برپایه سکوی اینتل و سیستم عامل ویندوز) در مدت سه سال اخیر از 96 درصد به 82 کاهش یافته است.

این اطلاعات نشان می دهد که آینده در اختیار "ابرهای محاسباتی" است و بنابراین به زودی تمام کاربران باید خود را برای استفاده از این مفهوم آماده کنند.

در این راستا، به معرفی 10 نکته ای می پردازیم که شرکتها نیاز دارند قبل از استفاده از ابرهای محاسباتی در مورد آن بدانند:

1- میان ابرهای عمومی و ابرهای خصوصی تمایز معناداری وجود دارد

اطلاعات کاربران خصوصی (پروفایل، تمایلات خرید، فایلهای بارگذاری شده توسط کاربران و ...) در سراسر دنیا می چرخند. در این مورد، هرچند اهمیتی ندارد که خاستگاه این اطلاعات در چه بخشی از دنیا است اما از آنها برای ارائه خدمات (برای مثال، ارسال آگهی) استفاده می شود.

این درحالی است که ابر خصوصی به ابری گفته می شود که در سالهای آینده بیشترین گسترش را خواهد داشت و تا پایان سال 2015 تا 123 میلیارد دلار درآمد به دست خواهد آورد. مالک ابر خصوصی یک شرکت، همان شرکت است و بنابراین می تواند نرم افزارها و اطلاعات خود را بر روی آن ذخیره کند.

2- ابر خصوصی یک مشکل بزرگ را حل می کند



فرقی نمی کند که شما شغل آزاد داشته باشید، مالک یک شرکت کوچک و یا بنگاه بزرگ باشید، استفاده از یک ابر خصوصی به شما اجازه می دهد که هزینه های خرید فناوری (نرم افزار، حفظ و به روزرسانی سرورهای داخلی و ...) را به هزینه های لازم تنها برای یک سرویس کاهش دهید و بنابراین تاحد بسیاری صرفه جویی کنید.



3- به تنهایی نمی توان انتخاب کرد

اگر شما تصمیم بگیرید که تمام زیرساخت انفورماتیکی خود را به روی یک ابر انتقال دهید، لازم است که به یک سری از ارائه دهندگان این خدمات اعتماد کنید.

4- پروژه ابر باید به طور مشخصی هوشیارانه انجام شود



پیش از هر چیز باید لیست موجود از فناوریهایی را که در محل کار شما استفاده می شود تهیه کنید. برای مثال، به چند رایانه و نرم افزار، چه حجم اطلاعات، چه شبکه های داخلی و چه سرعت اتصال به اینترنت نیاز دارید. این نکته ضروری است که بفهمید اگر مسیر انتقال به روی ابرها برای شما و شرکت شما هیچ سودی ندارد هرگز نباید چیزی را تغییر دهید.

5- ابر باید چیز بیشتری از آنچه که دارید به شما بدهد

برای درک اینکه آیا ابر می تواند مشکلات فعلی شما را حل کند باید از خود بپرسید: امروز برای تمام زیرساختهای انفورماتیکی خود چقدر هزینه می کنم؟ آیا این هزینه ای است که می تواند صرف کارهای دیگری شود؟ آیا وقتی که برای کار، بیرون از شرکت هستم به نرم افزارها و اطلاعات کاری نیاز دارم؟ آیا رایانه های برپایه سیستم عاملهای مختلفی در اختیار دارم که نمی توانند به یکدیگر متصل شوند؟

6- شبکه، تکیه گاه تمام سرویسها است

همه چیز شامل، نرم افزارها، ایمیلها، صورتحسابها، آمار احوال مشتریان و ... بر روی چند سروری قرار می گیرند که شاید هزاران کیلومتر از شرکت شما دور هستند. بنابراین مهم است که دسترسی به ابر را همیشه و در هر شرایطی فراهم کنید. به همین دلیل اساسی است که با ارائه دهنده این سرویس، قرارداد Sla (توافقنامه سطح خدمات) را امضا کنید. این قرارداد نوعی بیمه اتصال دائم به ابر است.

7- امنیت اطلاعات باید تضمین شود

نتایج تحقیقاتی که به تازگی انجام شده است نشان می دهد که در محیطهای ابر یک افزایش 140 درصدی از بین رفتن اطلاعات به ثبت رسیده است. بنابراین، در این مورد نیز ضروری است که قبل از امضای قرارداد با ارائه دهنده خدمات مطمئن شوید که ارائه دهنده تا چه حد می تواند ایمنی اطلاعات شما را تضمین کند و در صورت حذف آنها چه کسی پاسخگو خواهد بود؟

8- نوآوری را به اشتراک می گذارد

ابر مثل یک بازی تیمی است. به طوریکه همه در داخل یک گروه صنعتی یا شرکتی می توانند به هم کمک کنند. در این مورد باید دسترسی به اطلاعات برپایه سلسله مراتب تنظیم شود به طوریکه مدیران ارشد و روسای پروژه باید بتوانند از پروفایلهای پیچیده تری که جزئیات بیشتری از اطلاعات را نشان می دهد دسترسی داشته باشند.

9- سرویسها می توانند بهتر شوند

مزیت بزرگ خدمات بر روی ابرهای محاسباتی این است که ابر با مرور زمان می تواند بهتر شود و بنابراین می تواند سطح عرضه خدمات ارائه شده بر روی آن تغییر کند. درحالی که اگر یک رایانه و یا یک نرم افزار داشته باشید تنها روش برای بهبود آن، این است که یک مدل بالاتر را خریداری کنید.

10- از مشکلات جعلی دوری کنید

یکی از مسائل بزرگی که مانع می شود صاحبان شرکتها از این خدمات استفاده کنند این است که آنها فکر می کنند با بهره گیری از ابرها دیگر نمی توان اطلاعات حساس (برای مثال صورتحسابها) را کنترل کرد. از نظر تئوری، این یک مشکل جعلی است. اگر زمام کار را به دست اپراتورهای نا کارآموزده بسپارید و موارد بالا را رعایت نکنید بی شک کنترل اطلاعات را از دست خواهید داد.