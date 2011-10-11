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۱۹ مهر ۱۳۹۰، ۲۰:۵۲

النخیل اعلام کرد:

ناپدید شدن خودروی یک میلیارد دلاری صدام/ تصویر گنج طلای دیکتاتور معدوم

ناپدید شدن خودروی یک میلیارد دلاری صدام/ تصویر گنج طلای دیکتاتور معدوم

یک پایگاه عرب زبان اعلام کرد که خودروی گرانقیمت دیکتاتور معدوم عراق به طور مرموزی ناپدید شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، معمولا در کشورهایی که دیکتاتورها در آن حکومت می کنند همواره همه ثروت و منابع در اختیار حکومت و خانواده آنها قرار دارد و مردم عادی بهره ای از منابع خدادادی کشور خود ندارند.

در این کشورها در حالی که مردم در فقر شدید به سر می برند، حاکمان دیکتاتور به حیف و میل گسترده اموال عمومی برای به راه انداختن جنگ علیه کشورها و یا در اختیار داشتن  اشیاء لوکس مبادرت می ورزند که سرانجان این اقدام سبب سقوط آنها می شود صدام ملعون و معدوم دیکتاتور سابق عراق هم از این قاعده مستثنی نبود.

 پایگاه النخیل در مطلبی از ناپدید شدن خودروی متعلق به دیکتاتور سابق عراق  پرده برداشته است و به نقل از منابع آگاه آورده است : خودروی طلاکاری شده دیکتاتور ملعون عراق که قیمت آن بالغ بر یک میلیارد دلار است به شکل مرموزی به خارج قاچاق شده است.

منابع فوق بیان کردند: قیمت این خودور یک میلیارد دلار است در قسمت سمت چپ این خودرو تصویر صدام ملعون و در طرف دیگر تصویر دخترش "حلا"  کنده کاری شده است و صدام این خودرو را در یکی از جشنهای تولدش رونمایی کرد.

پایگاه مذکور در ادامه  به نقل از یک کارشناس امور عتیقه جات آورده است : کارخانه های نظامی با کمک کارشناسان ایتالیایی این خودرو را ساخته اند و صندلی های این خودرو با الماس گرانبهایی تزیین شده است و این خودرو یک گنج گرانبها به شمار می رود.

کد مطلب 1430588

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