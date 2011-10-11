ناپدید شدن خودروی یک میلیارد دلاری صدام/ تصویر گنج طلای دیکتاتور معدوم

به گزارش خبرگزاری مهر، معمولا در کشورهایی که دیکتاتورها در آن حکومت می کنند همواره همه ثروت و منابع در اختیار حکومت و خانواده آنها قرار دارد و مردم عادی بهره ای از منابع خدادادی کشور خود ندارند.

در این کشورها در حالی که مردم در فقر شدید به سر می برند، حاکمان دیکتاتور به حیف و میل گسترده اموال عمومی برای به راه انداختن جنگ علیه کشورها و یا در اختیار داشتن اشیاء لوکس مبادرت می ورزند که سرانجان این اقدام سبب سقوط آنها می شود صدام ملعون و معدوم دیکتاتور سابق عراق هم از این قاعده مستثنی نبود.

پایگاه النخیل در مطلبی از ناپدید شدن خودروی متعلق به دیکتاتور سابق عراق پرده برداشته است و به نقل از منابع آگاه آورده است : خودروی طلاکاری شده دیکتاتور ملعون عراق که قیمت آن بالغ بر یک میلیارد دلار است به شکل مرموزی به خارج قاچاق شده است.

منابع فوق بیان کردند: قیمت این خودور یک میلیارد دلار است در قسمت سمت چپ این خودرو تصویر صدام ملعون و در طرف دیگر تصویر دخترش "حلا" کنده کاری شده است و صدام این خودرو را در یکی از جشنهای تولدش رونمایی کرد.

پایگاه مذکور در ادامه به نقل از یک کارشناس امور عتیقه جات آورده است : کارخانه های نظامی با کمک کارشناسان ایتالیایی این خودرو را ساخته اند و صندلی های این خودرو با الماس گرانبهایی تزیین شده است و این خودرو یک گنج گرانبها به شمار می رود.