رضایی هم دروازه بحرین را باز کرد/ تا دقیقه 85؛ ایران 6 - بحرین صفر

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای فوتبال مرحله سوم مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل در منطقه آسیا از ساعت 19:30 امروز سه شنبه تیم ملی فوتبال کشورمان در ورزشگاه آزادی تهران میزبان تیم ملی فوتبال بحرین بود و در پایان نیمه اول برابر حریف خود به پیروزی 3 بر صفر دست یافت.

در این دیدار که در حضور بیش از 75 هزار تماشاگر آغاز شد کارلوس کی روش سید مهدی رحمتی،هادی عقیلی، سید جلال حسینی، مهرداد پولادی، آندرانیک تیموریان، مجتبی جباری خسرو حیدری، محمدرضا خلعتبری، جواد نکونام، محمد قاضی و میلاد میداودی را در ترکیب اصلی به میدان فرستاد.

در همان دقیقه اول این دیدار خلیل رشید بازیکن شماره 16 تیم ملی فوتبال بحرین به دلیل تکل خشن روی پای آندرانیک تیموریان با کارت قرمز مستقیم داور استرالیایی از بازی اخراج شد تا تیم ملی ایران برای باز کردن دروازه حریف کار آسانتری داشته باشد.

در ادامه این دیدار سیدجلال حسینی در دقیقه 22 نخستین گل تیم ملی ایران را وارد دروازه حریف کرد و مجتبی جباری در دقیقه 34 گل دوم را به ثمر رساند و هادی عقیلی دومین مدافع گلزن ایران در این دیدار در دقیقه 42 برای سومین بار دروازه حریف 10 نفره را باز کرد تا نیمه اول با پیروزی 3 بر صفر ایران به پایان برسد.

در دقیقه 61 این دیدار آندرانیک تیموریان با ضربه ای دیدنی از راه دور برای چهارمین بار دروازه بحرین را باز کرد. کریم انصاریفرد که در نیمه دوم به میدان آمده بود در دقیقه 75 گل پنجم ایران را به ثمر رساند. در دقیقه 83 دیگر بازیکن تعویضی ایران یعنی غلامرضا رضایی نیز موفق به باز کردن دروازه حریف شد و گل ششم را زد.