برگزاری نخستین همایش استانی سازمانهای مردم نهاد در کرج

غلامرضا نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:این همایش با هدف نقش سازمانها در کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه برگزار شد.

وی افزود: با توجه به اجرای طرح تحول اجتماعی در کشورکه باهدف کاهش آسیب های اجتماعی ،سعی می شود تا با برگزاری این گونه همایش ها و فرهنگ سازی در بین مردم بتوانیم نقش مهمی را در رفع معضلات اجتماعی داشته باشیم.

مدیر اجتماعی استانداری البرز اظهار داشت: در کاهش آسیب اجتماعی بالا بردن سطح فرهنگ جامعه و اگاه سازی مردم کمک بسزایی در بالابردم امنیت اجتماعی در جامعه می شود.

وی بیان کرد: از این رو مشارکت دستگاه های دولتی وغیر دولتی در رابطه با کاهش آسیب اجنماعی نقش زیادی دارد.

نجفی عواملی نظیر طلاق ،اعتیاد،کودک آزاری،تکدیگری ... را از جمله آسیب های اجتماعی برشمرد و گفت: اگر فرهنگ مردم نسبت به این موضوعات بخصوص تکدیگری بالا رود حتی در ظاهر جامعه نیز تغییراتی صورت می گیرد.

وی افزود: اگر مردم بدانند که درآمد خود را در سازمانهای دارای مجوز صرف امور خیریه کنند معضل تکدیگری و گدا پروری در جامعه کاهش می یابد و حتی دیگر شاهد حضور اتباع بیگانه به عنوان متکدی در جامعه خود نیستیم .

وی با اشاره به وجود227 سازمان مردم نهاد در استان اظهار داشت:در این همایش 210 NGOدر حوزه های فرهنگی ،اجتماعی ،علمی و خیریه شرکت کردند.

نجفی بیان کرد:این گونه همایش ها هر شش ماه یک بار در استان برگزار می شود و نخبگان NGOها شناسایی به عنوان مشاور در اتاق فکر اجتماعی استاداری همکاری می کنند.

به گفته وی در کنار این همایش نمایشگاهی از دستاوردهای گروههای مختلفNGO برگزار شد.





