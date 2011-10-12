تکمیل ضوابط یکسان سازی و ملاک عمل شهرداری کرج است

به گزارش خبرگزاری مهر، احدالله احمدی پرگو با اشاره به برگزاری نشست مشترک با مدیران شهرداری و معاونان شهرسازی شهرداری مناطق 12 گانه کرج در گفتگو باخبرنگار مهراظهارداشت: این نشست در واقع ادامه طرح کوثرسه در سرعین می باشد که به علت محدود بودن زمان اجرای طرح و حجم بالای مسائل مطرح شده در خصوص ساماندهی امور مربوط به شهرسازی در کرج برگزار شد.

وی ساماندهی امور حوزه شهرسازی و معماری به عنوان محور اصلی ساختار شهری و رفع مسائل و مشکلات این حوزه را از اهداف مهم برگزاری این نشست ذکر کرد و افزود: به هنگام سازی ضوابط و مقررات شهرسازی از دیگر اهداف برگزاری دوره های آموزشی در قالب طرح کوثر است.

پرگو، با تاکید بر تسهیل امور شهروندی مرتبط با شهرسازی بیان کرد: تسهیل در روند صدور پروانه ساختمانی و ایجاد زمینه های مطلوب به منظور کاهش زمان خدمات رسانی به شهروندان از مباحث مهم این نشست های آموزشی است که در نهایت به عنوان ملاک عمل شهرداری به کلیه مناطق ابلاغ می شود.

وی اظهارداشت: این مهم نقش بسزایی در جلب رضایتمندی شهروندان و افزایش ضریب فعالیت های کیفی و کمی شهرداری ایفا می کند.

مدیر شهرسازی شهرداری کرج با یادآوری تهیه و تدوین کتابچه " ملاک عمل شهرداری "با هدف یکسان سازی ضوابط و مقررات شهرسازی، افزود: بکارگیری این کتاب منتج به تحقق تفکرات و نظرهای واحد و یکسان در خصوص اقدامات اجرایی حوزه شهرسازی می شود.

پرگو از تدوین 80 درصد مقررات و ضوابط شهرداری در طرح آموزشی کوثر سه خبرداد و گفت: مابقی این مقررات نیز طی روز جاری با حضور مدیران شهرداری و معاونان شهرسازی شهرداری مناطق 12 گانه تهیه و تدوین می شود.

وی محور مباحث برگزاری نشست های آموزشی را طرح مسائل و مشکلات مربوط به حوزه شهرسازی و تعیین تکلیف امور مربوط به این بخش مهم عنوان کرد.

به گفته این مسئول کتابچه " ملاک عمل شهرداری " پس از آماده شدن در اختیار مدیران و مسئولان مناطق مختلف شهرداری کرج همچنین در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

پرگو اظهارداشت: از برآیندهای مثبت و مطلوب استفاده از قوانین کتاب ملاک عمل شهرداری رفع ابهام و هماهنگ سازی پس از ابلاغ طرح بازنگری است.

وی عنوان کرد: موضوعات مختلفی از جمله تفکیک، صدور پروانه و پایان کار، نحوه تمدید و تجدید پروانه از مباحث مطرح شده در این جلسات است که کتابچه " ملاک عمل شهرداری " نیز به نحو مطلوبی به آن پرداخته است.

این مسئول با بیان اینکه همه مدیران مناطق شهرداری کرج در این طرح شرکت می کنند، افزود: لزوم رعایت عدالت در اجرای قوانین مربوط به شهرسازی، افزایش آمادگی و اشراف هرچه بیشتر مدیران بر این مهم از دیگر اهداف برگزاری این طرح است.

