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۱۹ مهر ۱۳۹۰، ۲۳:۳۶

مهمانپرست:

ادعای طراحی ترور سفیر سعودی سناریوی ساختگی آمریکا است

ادعای طراحی ترور سفیر سعودی سناریوی ساختگی آمریکا است

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ادعای کذب طراحی ترور سفیر سعودی در آمریکا را عاری از هرگونه صحت دانست و قویا تکذیب کرد.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه، رامین مهمانپرست در واکنش به ادعای واهی و بی اساس مقامات آمریکایی ضمن محکوم کردن هرگونه عملیات تروریستی افزود: این گونه رفتارهای نخ نما که مبتنی بر سیاست های خصمانه و دیرینه محور آمریکایی - صهیونیستی است نمایش مضحکی به شمار می رود که در راستای سناریوسازی های خاص و با اهداف تفرقه افکنانه از سوی دشمنان اسلام و منطقه تعقیب می شود.

وی تصریح کرد: طراحان این قبیل سناریوهای ساختگی هدفی جز ایجاد اختلاف و کمک به خروج رژیم صهیونیستی از انزوای موجود ندارند.
 
مهمانپرست تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران نظامی مبتنی بر اخلاق و ارزش های اسلامی بوده و همواره نسبت به خطر توطئه دشمنان منطقه هشدار داده است و این قبیل سناریوسازی های تکراری در شرایطی از سوی محور آمریکایی - صهیونیستی مطرح می شود که منطق و سیاست های آمریکا در داخل و در سطح منطقه با یک ناکارآمدی جدی و اعتراض های گسترده داخلی و جهانی مواجه شده است.
 
سخنگوی وزارت خارجه گفت که روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی مبتنی بر احترام متقابل بوده و طرح چنین ادعای کذبی ره به جایی نبرده و تأثیری در اذهان عمومی بر جای نخواهد گذاشت.
 
کد مطلب 1430693

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