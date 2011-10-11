ادعای طراحی ترور سفیر سعودی سناریوی ساختگی آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه، رامین مهمانپرست در واکنش به ادعای واهی و بی اساس مقامات آمریکایی ضمن محکوم کردن هرگونه عملیات تروریستی افزود: این گونه رفتارهای نخ نما که مبتنی بر سیاست های خصمانه و دیرینه محور آمریکایی - صهیونیستی است نمایش مضحکی به شمار می رود که در راستای سناریوسازی های خاص و با اهداف تفرقه افکنانه از سوی دشمنان اسلام و منطقه تعقیب می شود.

وی تصریح کرد: طراحان این قبیل سناریوهای ساختگی هدفی جز ایجاد اختلاف و کمک به خروج رژیم صهیونیستی از انزوای موجود ندارند.

مهمانپرست تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران نظامی مبتنی بر اخلاق و ارزش های اسلامی بوده و همواره نسبت به خطر توطئه دشمنان منطقه هشدار داده است و این قبیل سناریوسازی های تکراری در شرایطی از سوی محور آمریکایی - صهیونیستی مطرح می شود که منطق و سیاست های آمریکا در داخل و در سطح منطقه با یک ناکارآمدی جدی و اعتراض های گسترده داخلی و جهانی مواجه شده است.



سخنگوی وزارت خارجه گفت که روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی مبتنی بر احترام متقابل بوده و طرح چنین ادعای کذبی ره به جایی نبرده و تأثیری در اذهان عمومی بر جای نخواهد گذاشت.

