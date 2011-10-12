رعایت مقرارت ملی ساختمان در ایران یک چهارم کشورهای پیشرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی هاشمی در جلسه مطبوعاتی با خبرنگاران در زاهدان اظهار داشت: با وجود اینکه در سال های اخیر ساخت و سازها در کشور به سمت استفاده از مهندسان زبده و رعایت قوانین ملی ساختمان پیش رفته اما سرعت حرکت کند است و باید تلاش کرد در ارتقای وضعیت کیفیت ساختمان ها جایگاه بهتری در دنیا کسب کنیم.

وی گفت: عمر ساختمان‌ ها در ایران یک چهارم و یا نزدیک به یک سوم کشورهای پیشرفته است و این موضوع مهمی است که باید به طور جدی به آن پرداخته شود.

وی افزود: امروزه معماری و شهرسازی ایران دچار بحران شده و با وجود تدابیر معقول اتخاذ شده برای خروج از این بحران، به مرحله اجرا در نیامده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشور بیان داشت: امروزه عامل اصلی تخریب شهرها تراکم‌ فروشی است که باید در این زمینه سیاست ‌گذاری ‌ها و جهت ‌گیری ‌های لازم انجام شود.

وی گفت: اگر قوانین در کشور به طور صحیح انجام شود با مشکل مواجه نخواهیم بود.

وی افزود: لزوم رعایت مقررات ملی ساختمان و مفاد آن باید توسط دستگاه های دولتی و شهرداری ها انجام شود و قانون گذار، سازمان نظام مهندسی را به عنوان مدعی العموم، متولی و محور اجرای این قانون تعیین کرده است.

هاشمی اظهار داشت: مقام معظم رهبری سیاست ‌های نظام را در بخش شهرسازی مشخص کردند و ابلاغ فرمودند تصدی ‌گری ‌های دولت کاهش و برون سپاری ها توسعه یابد.

وی گفت: برای اولین بار در سال 90 بعد از 16 سال موفق شدیم چشم انداز نظام مهندسی کشور را ترسیم و تصویب کنیم و بر اساس آن سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان صحیح ‌ترین و مورد اعتمادترین نهاد مستقل در افکار عمومی است که در ساختمان‌ سازی سلامت و امنیت جسمی و روحی شهروندان را تامین می کند.

وی افزود: باید با مدیریت تمام منابع و ظرفیت‌ های موجود و تمرکز بر ساخت‌ و ساز مناسب با حفظ فرهنگ ایرانی و اسلامی نهاد پیشرو در منطقه و کشورهای مسلمان باشیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشور بیان داشت: یکی از برنامه های امسال این سازمان استاندارد سازی مصالح ساختمانی است که قصد دارد با همکاری بخش خصوصی مصالح استاندارد را به دست اندرکاران ساخت و ساز معرفی کند.

وی گفت: متاسفانه در بسیاری از استان های کشور ساختمان ها بی هویت هستند و شناسنامه فنی و ملکی ندارند و مردم باید در زمان خرید ساختمان یا ساخت آن نسبت به داشتن شناسنامه حساسیت به خرج دهند تا بعدا اشکالات قابل پیگیری باشد.

وی با اشاره به طرح مسکن مهر نیز افزود: مسکن مهر راه‌ حلی برای رفع مشکل مسکن در کشور بود.

هاشمی اظهار داشت: امکان دارد افرادی در اجرای روش‌ های اجرایی، اصول و مبانی را رعایت نکنند که در این زمینه نظارت بر طرح ‌های مسکن مهر بر عهده سازمان نظام مهندسی قرار گرفته است.

وی گفت: در سیستان ‌و بلوچستان با راه ‌اندازی نظام مهندسی ساختمان، اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وی افزود: این استان با دارا بودن دو هزار و 250 مهندس از ظرفیت ‌بسیار خوبی برخوردار است که باید بهترین استفاده را از آن به عمل آورد.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشور بیان داشت: امیدواریم با اجرای برنامه های این سازمان، ساختمان سازی نماد اقتصاد، مدیریت، امنیت، بهداشت و رفاه در کشور باشد.