به گزارش خبرنگار مهر، مادر سما کوچولو که خود در آستانه جوانی و 18 سال بیشتر ندارد، چند روز پیش در مراجعه به منزل و پیش چشم ده ها شهروند از سوی یکی از خواستگاران سابق خود قربانی اسیدپاشی شد و هم اکنون در وضعیت وخیمی بسر می برد.

در این حادثه مجرم در انظار عمومی و در حالی که برخی از همسایه ها شاهد ماجرا بوده اند، ظرف دو لیتری اسید را بر گردن، دست و سر و صورت "سیما" مادر "سما" خالی می کند.

این حادثه موجب شده سما دختر کوچکی که به همراه مادر خود قربانی اسیدپاشی شده است، هنوز در شوک حادثه پیش آمده با نگاه منتظر خود جویای پاسخی برای فاجعه ای باشد که خارج از توان و پذیرش ذهن پاک و کودکانه اوست.

سما چند روز بعد از حادثه

هنوز با وجود گذشت چندین روز از حادثه اسید پاشی در اردبیل شوک روحی حاصل از آن نه تنها خانواده و فرزند کوچک قربانی را احاطه کرده بلکه لرزه ای بر آرامش و امنیت روحی و روانی شهروندان اردبیلی وارد آورده است.

آسیب جدی چهار نفر در حادثه اسیدپاشی

در حادثه اسید پاشی اردبیل علاوه بر سیما و دخترش دو نفر از همسایه ها نیز که برای کمک به آنها تلاش می کردند، دچار سوختگی از ناحیه دست و صورت شده اند.

میزان اسید به حدی بوده که خودرو پارک شده در خیابان و درب منزل وی باعث سوختگی و ریزش رنگ شده است.

سیما در لحظه حادثه با فداکاری تنها توانسته است با دور کردن فرزند خود، از ریختن بیشتر اسید بر سر و صورت سما جلوگیری کند، اما با تمام تلاش مادر زیبایی و معصومیت سما نیز مورد آسیب واقع شده است.

بی شک فریادهای مادر، گریه کودک، لباسهای مچاله شده، فرش سوخته همسایه و تلاش مردم برای کاهش درد و سوزش این مادر و فرزند تصویری است که در ذهن تک تک شاهدان ماجرا تا ابد باقی خواهد ماند.

سیمایی که دیگر "سیما" نیست / احتمال نابینایی قربانی

برادر سیما در گفتگو با خبرنگار مهر با نگرانی از سلامت خواهر خود می گوید و اضافه می کند: سوختگی دست و صورت سیما به حدی وخیم بود که به عدم وجود بیمارستان تخصصی سوانح و سوختگی، کمبود امکانات، نبود پزشک متخصص و عدم رسیدگی مناسب بعد از ظهر روز بعد از حادثه خواهرم را جهت معالجه به تبریز انتقال دادیم.

رحیمی با اشاره به ابعاد این حادثه افزود: سیما از ناحیه گردن، شانه ها، سر و صورت و دستها تا آرنج سوخته است و هم اکنون تحت مراقبتهای ویژه پزشکی است.

وی با بیان اینکه به چشمهای خواهرش نیز در اثر این حادثه صدمه جدی وارد شده است، اضافه کرد: به گفته پزشکان سوختگی بسیار شدید بوده و هم اکنون یک چشم سیما بطور کلی بسته و چشم دیگرش نیز به سختی باز می شود.

برادر سیما زن آسیب دیده همچنین با اشاره به آسیبهای جسمی، روحی و روانی وارده به سما کوچولو یادآور شد: سما مدت کوتاهی به علت پاشیده شدن قطرات اسید بر سر، صورت، گردن و دستهایش در بیمارستان اردبیل بستری بود و هم اکنون تحت مراقبت اعضا خانواده به سر می برد.

وی آسیب روحی این مادر و فرزند را بسیار عمیق تر از آسیب جسمی دانست و یادآور شد: بی شک ابعاد روحی و روانی این حادثه تلخ سیما و فرزند او را تا سالها اسیر خود خواهد کرد.

تصویر سیما و فرزندش

رحیمی با اشاره به ترس و هراس رو به تزاید سما در خروج از منزل ابراز داشت: این کودک بی گناه با یادآوری دائمی این حادثه هم سن و سالان خود را از رفتن به کوچه منع می کند.

به گفته وی این حادثه چنان تاثیر عمیقی بر این کودک گذاشته که سما در دیدار با مادر خود وارد اتاق بیمارستان نشده و با دیدن سر و صورت مادری که هر لحظه در کنار او آرام می گرفته به شدت ترسیده است.

احساسات شهروندان اردبیل جریحه دار شده است / ضرورت فرهنگ سازی در جامعه

طبق اظهارات شاهدان ماجرا عامل این حادثه تلخ در هنگام ارتکاب جرم سیما را به مرگ تهدید کرده و اسیدپاشی را به دلیل پاسخ منفی قربانی برای ازدواج کافی ندانسته است.

یکی از شهروندان اردبیلی در گفتگو با مهر با ابراز تاسف و نگرانی از وقوع این حادثه بیان داشت: واکاوی و ریشه یابی اینگونه حوادث برای جلوگیری از تکرار آن امری ضروری بوده و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

احمد شیخلو با بیان اینکه احساسات عمومی جامعه و شهروندان اردبیل در این حادثه جریحه دار شده است، متذکر شد: تکرار این حوادث که هر از چند گاهی در کشور رخ می دهد، زنگ هشدار را برای تمام نهادهای اجتماعی و قضایی به صدا در آورده است.

وی اسید پاشی را به دلیل بازتابهای منفی اجتماعی و عوامل دیگر از جمله جرائم بسیار خشن عنوان کرد و با تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی در ارتباط های اجتماعی و فردی افزود: وقوع این حوادث موجب می شود امنیت روانی جامعه با تردید نگریسته شود.

مجرمان اسید پاشی غیرقابل گذشت هستند

شیخلو با بیان اینکه نهادهای اجتماعی و فرهنگی جامعه در کنار دستگاه قضایی و امنیتی باید در مقابل احساسات و عواطف جریحه دار شده جامعه و شهروندان پاسخگو باشند، عنوان کرد: این رویداد تلخ و ناگوار در اذهان عمومی تاثیر بسیار نامطلوب داشته و ماندگار خواهد شد.

وی با اشاره به ماجرای پر حاشیه اسید پاشی بروی آمنه و مختومه شدن پرونده با بخشش و گذشت آسیب دیده، این رفتار قربانی را باعث جری تر شدن مجرمان و افزایش جرم و جنایت در جامعه عنوان کرد.

باید یادآور شد که هم اکنون دو نفر آسیب دیده دیگر این حادثه که در حین کمک به سیما و دخترش دستها و صورتشان دچار سوختگی شده است، به لحاظ روانی و روحی و از ترس آزار مجدد عامل حادثه حتی جرئت شکایت نیز ندارند.

دستگیری مجرم به هنگام خروج از کشور

البته باید اذعان داشت که عامل این حادثه با فعالیت سریع، به موقع و ثمربخش ماموران نیروی انتظامی استان اردبیل در همان روز حادثه دستگیر و هم اکنون در بازداشت بسر می برد.

برادر قربانی با تقدیر از تلاشهای عوامل نیروی انتظامی در برخورد جدی با این پرونده و دستگیری سریع متهم در این خصوص گفت: بعد از ظهر روز حادثه مجرم پنج ساعت پس از زمان وقوع جرم در هنگام فرار از مرز شهرستان بیله سوار توسط ماموران نیروی انتظامی دستگیر و بازداشت شد.

رحیمی اظهار داشت: عامل این حادثه پس از اعتراف به جرم خود هم اکنون در انتظار محاکمه و حکم مراجع قضایی است.

وی از ارسال نامه به نهادهای دولتی از جمله استانداری، فرمانداری، دفتر امام جمعه و ستاد خبری اطلاعات استان اردبیل خبر داد و خواستار رسیدگی سریع و دقیق دستگاه قضایی به این پرونده و اشد مجازات برای مجرم از سوی خانواده قربانی شد.

سما در هاله ای از ترس

به گفته رحیمی این حادثه علاوه بر آسیبهای جدی به چهار نفر، پس لرزه های روانی اجتماعی قابل توجهی را در پی دارد، بنابراین برخورد قاطع و قانونی به جهت کنترل و جلوگیری از بروز این حوادث را در آینده می طلبد.

وی همچنین با اشاره به پرونده های مشابه در کشور ابراز داشت: بخشش شاکیان این پرونده ها نه تنها کمکی به حل موضوع و جلوگیری از تکرار این حوادث نکرده، بلکه باعث افزایش جرم اینچنینی در جامعه شده است.



برخورد قاطع مراجع قضایی مهمترین خواسته شهروندان / محک دستگاه قضایی استان



در حال حاضر علاوه بر نگرانیهای عمومی، آسیب وارد شده بر آرامش روانی جامعه و ترس از گسترش اینگونه جرائم خشن و غیرانسانی با چنین ابعاد گسترده ای توجه شهروندان را به نحوه برخورد مراجع قضایی با پرونده "سیما" به خود متمرکز کرده است.



یکی از شهروندان اردبیلی با انتقاد از نبود قانون قاطع در برخورد با جرم اسید پاشی به خبرنگار مهر عنوان کرد: جلوگیری از تکرار این حوادث در جامعه باید مهمترین هدف دستگاه قضایی در برخورد با این پرونده باشد.



زهرا نیازی با بیان اینکه نباید پرونده های اینچنینی را با پرداخت دیه از سوی متهم مختومه کرد، یادآور شد: باید با در نظر گرفتن تاثیر جسمی، روحی و روانی این حادثه که تا آخر عمر قربانی را همراهی می کند، این پرونده بررسی شود.



وی با اشاره به تکرار سریالی اسید پاشی کشور در شهر اردبیل که در بین سایر استانهای کشور رتبه اول را به لحاظ امنیت داراست، تصریح کرد: باید با تدبیر و بررسی حادثه از ابعاد مختلف ریشه این حوادث را خشکاند.



این شهروند حادثه پیش آمده را محکی جدی برای دستگاه قضایی استان اردبیل دانست و خواستار برخورد قاطع و اشد مجازات برای خاطی پرونده شد.

........................

عکس: وحید مقدم

