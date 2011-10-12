جشنواره امام رضا(ع) در تایلند/ پخش فیلم زندگانی امام(ع) به زبان تایی

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره که از یکشنبه همزمان با روز تولد امام رضا آغاز شد شامل برگزاری همایش جایگاه هادیان الهی در راهنمائی انسانها ، نمایشگاه بناها وآثارهنری حرم مطهر به همراه نمایش فیلم خلاصه زندگانی امام رضا (ع) به زبان تایی بود.

همایش جایگاه هادیان الهی با حضور سفیر جمهوری اسلامی ، رایزن فرهنگی ، نماینده جامعه المصطفی ،علما ، شخصیت های شیعی، اعضاء سفارت و خانواده های آنان ، ایرانیان مقیم ، شیعیان تایلندی، عرب، هندی و پاکستانی در محل امامباره بانکوک برگزار شد.

در این همایش پس از خوشامد گویی شیخ عبدالغیوم امام جماعت امامباره به مسلمانان رایزن فرهنگی کشورمان سخنرانی کرد.

جلال تمله دراین همایش گفت: با وجود پیشرفت علم و تکنولوژی، جامعه بشری نتوانسته مشکلات خود را حل کند بلکه مشکلات بزرگتری در مناسبات انسانها و کشورها با یکدیگر ایجاد شده است .

وی علت اصلی این امور را دوری از رهبران الهی دانست و گفت : بایستی از هادیان الهی چون مکتب رضوی پیروی کنیم تا بتوانیم هم خود واقعی را دریابیم و هم با یکدیگر مهربان و منصف باشیم و هم خانه خود را تحزیب نکنیم و مهمتر آنکه به فلاح و رستگاری برسیم .

سپس نماینده جامعه المصطفی پیرامون زندگانی حضرت رضا و مناظرات علمی آن بزرگوار به سخنرانی پرداخت .

حجت الاسلام خالق پور امام رضا (ع) را بنیان گذار گفتگوی ادیان در ایران نامید و با اشاره به دسیسه های مامون در آن زمان تحلیل جامعی از حرکتهای امام (ع) ارائه کرد و گفت :امام در دو زمینه یکی ارتقاء دانش و معرفت شیعیان و مسلمانان و دیگری ارائه حق به پیروان دیگر دیان بسیار مؤثر بود به همین جهت آن حضرت لقب عالم آل محمد(ص) را دارد وامام جعفر صادق (ع) این لقب را به او داده است.

در ادامه برنامه فیلم زندگانی امام (ع) به زبان تایی پخش گردید و سپس گروه تواشیح حاضرین را به فیض رساندند.

جشنواره امام رضا امروز چهارشنبه در مدرسه ایرانی ولایت در بانکوک برگزار و به اتمام خواهد رسید .