رالی سرعت در بلوارهای همدان/ پیست همدان استاندارد نیست

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها و در ساعات پایانی شب اجرای حرکات نمایشی که بخشی از هیجانات روحی جوانان را فرو می نشاند در برخی بلوارهای شهر همدان و به ویژه در نقاطی از بالای شهر دیده می شود .

جوانانی که با ماشینهایی با مدلهای مختلف و موتورهای پرسر و صدا در این بلوارها جولان می دهند و آدم را یاد رالی های کامپیوتری و فیلمهای هراس انگیز می اندازند .

هرچند که بعضا پلیس با این گونه افراد برخورد می کند اما به نظر می رسد پلیس نیز تنها می تواند به بخشی از خیابانهای شهر اشراف داشته باشد .

در این میان شاید پیست اتومبیلرانی نیز که در خارج از شهر قراردارد می تواند برای جبران برخی از خسارتهای ناشی از حرکات نمایشی راهگشا باشد اما با توجه به اینکه این پیست زیرسازی نشده و استانداردهای یک پیست مناسب برای اجرای این حرکات را ندارد نمی توان زیاد به آن امیدوار بود .

بنا به عقیده کارشناسان عدم توجه خانواده ها به خرید خودرو متناسب با نیاز برای نوجوانان و جوانان یکی از اصلی ترین مسائلی است که هیچگاه به آن توجه نشده است و خانواده ها به محض اینکه فرزندشان به سن قانونی برای دریافت گواهینامه می رسد نسبت به خرید خودرو برای وی اقدام می کنند .

اجرای حرکات نمایشی توسط موتور از مسائل اصلی بروز تصادفات است

از جنبه ای دیگر نیز اجرای حرکات نمایشی توسط موتور و خودروهایی که عمدتا به وسیله جوانان کم سن و سال هدایت می شود یکی از مسائل اصلی بروز تصادفات است .

بنابر اظهار نظر جوانان به دلیل نبود مکان مناسب مانند پیست اتومبیلرانی و موتورسواری قابل دسترسی، جایی برای تخلیه هیجان در جوانان نیست و در نتیجه این حرکات خطرناک در بلوارها اجرا می شوند .

در همین راستا رئیس هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری همدان با بیان اینکه این دو رشته انرژی و هیجان جوانان را مدیریت می کند و به نوعی تخلیه کننده هیجان سرعت در جوانان است، گفت: باید با برنامه ریزی درست در این بخش از این پتانسیل برای شرکت در مسابقات بین المللی استفاده کرد .

هیچگونه پیست استانداری در استان همدان وجود ندارد

محمدامین روحی با تاکید بر اینکه هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری همدان در چندسال اخیر پیشرفت های خوبی در این دو رشته داشته است، گفت: همدان از پتانسیل بالایی در این دو رشته بهره مند است اما هیچگونه پیست استانداری در استان همدان وجود ندارد .

روحی با اشاره به اینکه پیست مجموعه 15 هزار نفری همدان تمرینی و غیر استاندارد است، گفت: در حال حاضر پارکینگ مجموعه 15 هزار نفری در اختیار هیئت قرار گرفته که با توجه به استاندارد نبودن آن تنها به عنوان محلی برای تمرین در نظر گرفته شده است .

وی به دوری مسافت مجموعه 15 هزار نفری همدان از شهر اشاره کرد و گفت: به همین علت موتورسواران با مشکلات زیادی برای حضور در این مکان روبرو هستند .

بهای اجاره ماشین آمبولانس بر مشکلات افزوده شده است

روحی با بیان اینکه در این مجموعه مکانی برای نگهداری موتورها وجود ندارد، از کم لطفی های هلال احمر و اورژانس در زمان برگزاری تمرین در این مجموعه سخن گفت و افزود: حضور اورژانس در تمرینات الزامی است اما هلال احمر و اورژانس نگاهی ورزشی به این حرفه ندارند و بهای اجاره ماشین آمبولانس در این اوضاع نیز بر مشکلات افزوده شده است .

وی به مشکلات خرید موتورهای مسابقه ای نیز اشاره کرد و با بیان اینکه خرید امکانات این رشته هزینه بالایی دارد، گفت: هیئت اتومبیلرانی همدان از کمک به ورزشکاران در این زمینه محروم است اما مسئولان استان می توانند در تامین زیرساخت ها کمک حال این هیئت باشند .

رئیس هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری همدان با تاکید بر اینکه ساخت یک پیست استاندارد تنها با کمک اداره کل ورزش و جوانان ممکن نیست، اظهار داشت: کمک ارگان هایی همچون استانداری، شهرداری ها و شرکت علیصدر در این زمینه راهگشا خواهد بود .

نبود زیرساخت در رشته های اتومبیلرانی و موتورسواری باعث عقب ماندگی همدان است

روحی نبود زیرساخت در این دو رشته را باعث عقب ماندگی همدان دانست و گفت: در حال حاضر پیست استانداردی در همدان وجود ندارد و در زمینه آموزش به ورزشکاران این حرفه با مشکل روبرو هستیم .

وی ادامه داد : اگر تمام رشته های اتومبیلرانی و موتورسواری با وجود زیرساخت مناسب و استاندارد در آینده فعال شود حدود 70 درصد از حوادث خیابانی کاهش می یابد .

وی با بیان اینکه جوانان سرعت را دوست دارند، گفت: زمانی که جوانان بتوانند هیجان خود را در یک پیست مطمئن و استاندارد تخلیه کنند انگیزه ای برای تخطی از قانون و سرعت بالا در خیابان ها نخواهند داشت .

رئیس هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری همدان از نبود راه حلی برای موتور سواران در امر نگهداری موتورهای مسابقه ای گله کرد و گفت: ورزشکاران زمانی که برای تمرین یا مسابقه موتور خود را حمل می کنند موتور آنها توسط نیروی انتظامی توقیف می شود و از آنجایی که این موتورها خارجی هستند به عنوان کالای قاچاق تلقی شده و کسی به کاربری این موتورها و مسابقه ای بودن آنها توجه ندارد و جریمه های زیادی برای ضاحبان آنها در نظر گرفته می شود .

تاکنون راهکاری برای موتورسواران در نظر گرفته نشده است

روحی با بیان اینکه تاکنون راهکاری برای موتورسواران در نظر گرفته نشده است، گفت: دیدگاه و برخورد با این رشته ورزشی باید تغییر کند .

رئیس‌ پلیس راهور شهرستان همدان نیز گفت: با بیان اینکه بی‌شک تصادفات یکی از بزرگ‌ترین معضلاتی است که گریبانگیر غالب کشورهای جهان است و سالانه یک میلیون و 200 هزار نفر بر اثر تصادفات جان خود را از دست می‌دهند، اظهار داشت: در سال 85 در کشور، 27 هزار نفر در اثر تصادفات کشته شدند که این رقم نشان دهنده آنست که در هر 20 دقیقه یک نفر جان خود را از دست داده است.

افزایش آمار تصادفات از معضلات جدی جامعه محسوب می‌شود

محمد خیری با بیان اینکه در دهه اخیر مسئله افزایش آمار تصادفات یکی از معضلات جدی جامعه محسوب می‌شود، گفت: همه دستگاه‌های مرتبط برای کاهش روند تصادفات در کشور تلاش می کنند چرا که در این راستا هیچ سازمانی به تنهایی قادر به تحقق‌بخشی به ابن هدف نیست.

رئیس ‌پلیس راهور همدان عنوان کرد: در چند سال گذشته اقدامات بسیار مؤثر و چشمگیری توسط دستگاه‌های مرتبط انجا شده که کاهش آمار تصادفات را در پی داشته است.

خیری عنوان کرد: نیروی انتظامی به عنوان نهاد برگزارکننده امنیت و آرامش به پشتوانه مردم اقدامات مؤثری در راستای کنترل ترافیک و کاهش تصادفات انجام داده است.

با این تفاسیر پرواضح است که مسئولان استان همدان باید احداث پیست استاندارد اتومبیلرانی و موتورسواری را در زمره کارهای اصلی قرار دهند .

حل چالش ها در جامعه نیازمند کار فرهنگی است

گذشته از صحبت های رئیس هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری همدان و مشکلات این رشته ورزشی، مبرهن است که حل چالش ها در جامعه کار فرهنگی می خواهد و با توجه به اینکه برنامه های فرهنگی نیز زمان بر است نمی توان در کمترین زمان به اجرای صحیح قانون امیدرار بود .

متاسفانه فرهنگ رانندگی در جامعه ضعیف است و در استان همدان هم این فرهنگ همچون سایر نقاط کشوراست.

برای رانندگان قوانین راهنمایی و رانندگی امری جدی نیستند و اگر در چهارراهی پلیس نباشد و چراغ قرمز باشد بعضی رانندگان به راحتی قانون گریزی می کنند و عبور می کنند که ممکن است در همین عبور غیرقانونی خود و دیگران را نیز دچار سانحه کنند .

یکی دیگر از دلایل اصلی تخلفات و فرهنگ ضعیف رانندگی در استان همدان قانون گریزی برخی رانندگان است کما اینکه متاسفانه همین قانون گریزی باعث شده که بعضا موتورسواران در پیاده روها رانندگی کنند و یا خودرو ها در پیاده رو پارک کنند و به قانون بی احترامی شود .

البته پلیس تلاش خود را برای جلوگیری از بی قانونی انجام داده و می دهد ولی متاسفانه اجرای حرکات نمایشی و راههای کاهش آن با عملکرد پلیس هیچ ارتباطی ندارد و نیاز به توجه خانواده ها و رسانه ها دارد .