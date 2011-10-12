به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های ووشوی قهرمانی جهان که در شهر آنکارای ترکیه جریان دارد، چهارشنبه شب پیگیری شد که طی آن حمیدرضا قلی‌پور و الهه منصوریان حریفان خود را شکست دادند.

در وزن 85- کیلوگرم مردان حمیدرضا قلی‌پور قهرمان دوره گذشته مسابقات ووشوی قهرمانی جهان و دارنده مدال طلای بازی‌های آسیایی گوانگجو در دور اول رقابت در این وزن به مصاف "الهادری تاریک" از مراکش رفت و او را با ضربه فنی شکست داد تا به مرحله یک چهارم نهایی این مسابقات راه پیدا کند.

الهه منصوریان نیز پس از آنکه دور اول رقابت در وزن 48- بانوان مسابقات ووشوی قهرمانی جهان را با استراحت پشت سر گذاشت در دور دوم "نجوا عیسی" از لبنان را با نتیجه 2 بر یک شکست داد. وی که مدال نقره دوره گذشته مسابقات جهانی و برنز بازی‌های آسیایی گوانگجو را در کارنامه دارد، در مرحله چهارم نهایی "هوآنگ" از ویتنام را پیش رو دارد.

در بخش ساندای مسابقات ووشوی قهرمانی جهان محسن محمدسیفی، سجاد عباسی و جواد آقایی روز گذشته با شکست رقبای خود به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرده و امروز برای رسیدن به نیمه نهایی به مصاف رقبای خود خواهند رفت.

یازدهمین دوره رقابت‌های ووشوی قهرمانی جهان با حضور ووشوکارانی از 87 کشور جهان از روز دوشنبه در آنکارای ترکیه آغاز و جمعه 22 مهرماه با شناخت تیم‌ها و نفرات برتر به کار خود پایان خواهد داد.