رشد نامناسب اقتصادی ایجاد اشتغال را دچار رکود کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان اسراری شامگاه سه شنبه در همایش آسیب شناسی بیکاری و اشتغال کاذب در سنندج افزود: متاسفانه با تمام تلاش دولت و ورود بخش خصوصی به اقتصاد کشور رشد اقتصادی در هشت درصد متوقف شده و همین عامل، باعث رکود در ایجاد اشتغال و در نتیجه کمبود اشتغال برای جوانان در جامعه شده است.

وی اظهار داشت: در بحث بیکاری علاوه بر ارتقای زیرساخت ها، باید به بحث های فردی در زمینه های ارتقای فرهنگ و جلوگیری از اشتغال های کاذب توسط مردم و جوانان و هدفمند کردن رشته های آموزشی در راستای بازار کار فعالیت کرد.

مدیرکل سابق بازرگانی استان کردستان ادامه داد: اشتغال و سرمایه گذاری دو مؤلفه بسیار مهم در رشد اقتصادی است که باید با برنامه ریزی مناسب و استفاده از فرصت های بدست آمده و افزایش تجارت خارجی زمینه ایجاد اشتغال پایدار را نیز فراهم کرد.

اسراری یادآور شد: استان کردستان با توجه به اینکه حدود 250 کیلومتر راه مرزی با کشور عراق دارد می تواند با گسترش صادرات و واردات خود با این کشور زمینه ایجاد اشتغال را فراهم کرده و به رشد اقتصادی منطقه و کشور نیز کمک کند.

وی گفت: در حال حاضر یک چهارم صادرات کالاهای غیر نفتی به کشور عراق مربوط به استان کردستان است که این میزان رقمی بالغ بر یک میلیارد دلار در سال را شامل می شود که نباید به این رقم بسنده کرد و با توجه به ظرفیت های موجود زمینه برای افزایش در این بخش وجود دارد.

اسراری همچنین به معضل قاچاق کالا و ارتباط آن با بیکاری در استان کردستان و سایر نقاط کشور اشاره کرد و افزود: آمارها نشان داده که با هر هفت هزار دلار واردات قاچاق به کشور یک فرصت شغلی را از بین می برد و با برآورد ماهیانه 200 میلیون دلار واردات قاچاق به کشور بیش از دو هزار فرصت شغلی از بین می رود که باید با اصلاح سیاست های اقتصادی و ساماندهی بازارچه های مرزی کشور با این پدیده برخورد کرد.

همایش آسیب شناسی بیکاری و اشتغال کاذب با حضور استادان دانشگاه و صاحب نظران حوزه های اجرایی و انتظامی با شرکت بیش از 100 دانشجو و با همکاری فرماندهی انتظامی استان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در محل سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد برگزار شد.