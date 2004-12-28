مشايي : جشن رونمايي كتاب ، مراسمي ساده ، كم هزينه و معنوي است

اسفنديار رحيم مشايي در ادامه ، با اشاره به برنامه هاي مختلفي كه تا كنون با اين هدف درسازمان فرهنگي و هنري برگزارشده ، از قبيل ايجاد كتابخانه هاي عمومي درمراكزي كه مردم حضوردارند ، مانند پايانه هاي شهري ، مراكزدرماني ، مساجد ، خوابگاه هاي دانشجويي و ... ؛ جشن رونمايي كتاب را مراسمي درراستاي حمايت موثرازمولفان آثارپرزحمت وارزشمند ، ترويج كتابخواني و اميد بخشي به جوانان مستعد دراين عرصه خواند .

رييس سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران با تاكيد براين كه ما ملتي متكي بر ميراث تمدني بزرگ هستيم ، گفت : مراسم رونمايي كتاب ، گرچه مراسمي ساده وكم هزينه است ، اما جنس آن معنوي است واين اقدام معنوي باعث مي شود آثاري گرانبها توليد شده واين جريان به صورت يك جريان زنده وبالنده ، نسل به نسل به آينده انتقال داده شود.

مهندس مشايي درپاسخ به سوال خبرنگارفرهنگ وادب مهر؛ مبني براين كه سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران تاكنون درجهت بالندگي ادبيات كودك ونوجوان چه فعاليتهايي انجام داده ، گفت : اين سازمان تا به حال به صورت تخصصي وارد اين عرصه نشده واين جزء سياست هاي آينده ي سازمان است.

مشايي به طرح اهداي كتاب به مدارس به عنوان يكي ازفعاليت هاي انجام شده دراين خصوص اشاره كرد وافزود : درنمايشگاه امسال كه درآذرماه برگزارشد 400 ناشر و 4هزارعنوان كتاب به نسبت سال گذشته افزايش داشته واين خود ، نشان پيشرفت دراين زمينه است.

مشايي اعلام كرد كه شهرداري درسال جاري يك ميليارد وپانصد ميليون تومان در جهت ترويج كتاب و كتابخواني درجامعه هزينه كرده ودرنمايشگاه اهداي كتاب به مدارس ، شاهد رشد كيفي و كمي دراين زمينه بوده ايم.

درپايان مشايي تصريح كرد : سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران براي سال آينده درعرصه ي كتاب و ادبيات كودك ونوجوان با توليد محصولات فرهنگي هنري متنوع ، برنامه هاي متعدد و موثري را درپيش خواهد گرفت .

علي اكبر اشعري - رئيس شوراي نشراين سازمان نيزدرارتباط با جشن رونمايي كتاب ، درگفت وگوبا مهر گفت : انتخاب كتاب هايي كه براي اين جشن برگزيده مي شود ، برعهده ي يك گروه كارشناسي است كه با بررسي وارزيابي كتبي كه درحال چاپ هستند وهنوزبه بازارعرضه نشده اند ، كتب ارزشمند را انتخاب كرده ونويسنده آن را تشويق مي كنند.

وي برگزاري چنين نشست هايي را با توجه به اين كه نرخ مطالعه دركشوربسيار پايين است ، ضروري دانست وافزود : وظيفه ي مااين است كه با حمايت از نويسندگان وزدودن دغدغه ي معاش ، آرامش فكري لازم راجهت توليد آثارعلمي و ادبي ايجاد كنيم واين جشن گامي كوچك درجهت تحقق اين هدف است.