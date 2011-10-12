میگوی گلستان پاک شناخته شد/ گمیشان مهد شیلات ایران

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر پاسندی عصر سه شنبه در جشن برداشت میگوی وانامی در گمیشان گفت: درسال های آینده تولید بالای یک هزار تن را خواهیم داشت و میگوی استان به کشورهای اسپانیا، لبنان، امارات و کویت صادر خواهد شد.

وی اظهارداشت: جهت گیریها در بخش شیلات به سمتی است که اشتغال مولد ایجاد شود و در سایت میگوی گمیشان به ازای هر یک هکتار یک شغل پایدار ایجاد خواهد شد.

این مقام مسئول ادامه داد: این سایت قابلیت پرورش ماهی قزل آلا را بعد از برداشت میگو دارد.

وی افزود: خاویار در 25 سال پیش روزی 120 تن از دریا استحصال می شد وما قول می دهیم تا 25 سال آینده این عدد به سه برابر تولید در خاویار برسد.

مدیرکل شیلات گلستان اظهارداشت: در سال 90 در سطح 70 هکتار از مزارع سایت پرورش میگو را داشتیم و بنا داریم 150تن میگو تا پایان فصل برداشت استحصال کنیم.

وی بیان کرد: در هر 1.5 حدود چهار تن میگو برداشت می شود که وزن آن تا 13 گرم است و تاکنون 39 اشتغال در فاز اول ایجاد شده است.

پاسندی در ادامه با اشاره به اینکه نگاه به دریا در گذشته صید سنتی بود وامروزه این نگاه به محل رزق وروزی و استفاده از دیگر منابع آن تغییر کرده است بیان داشت: میگوی وانامی از سال هزار و980 دردنیا دونق گرفت و زایشگاه اصلی آن هاوایی آمریکا است.

وی افزود: این گونه از سال 83 وارد کشور وهمزمان وارد کشور شد ودر سال 87 با انتقال 30 هزار قطعه لاروکار تولید آن شروع شد و در سال 88 از دو هکتار مزرعه میگو چهار تن برداشت داشتیم و در سال 89 نزدیک به 22 تن برداشت میگو داشتیم.

مدیرکل شیلات گلستان سرمایه گذاران میگوی گلستان را از سرمایه گذاران جنوب کشور ذکر کرد و گفت: شرکت جهاد نصر حمزه سرمایه گذاری این کار را بر عهده دارند.

این مقام شیلات استان مساحت فاز اول سایت میگو را 400 هکتار ذکر کرد و افزود: 100 درصد عملیات زیر ساخنت فاز اول اجرایی شده است و 100 هکتار مزارع آن نیز به اتمام رسیده است و300 هکتار مزرعه نیز در حال ساخت است.

وی مزایای میگوی وانامی را نسبت به سایر گونه های آن ،سرعت رشد، تراکم پذیری ذخیره سازی، دامنه تحمل درجه شوری، سهولت تکثیر واهلی سازی، مقاومت دربرخی از بیماریهای شایع ومیزان نیاز به پروتوئین گیاهی در جیره غذایی ذکر کرد.

پاسندی افزود: بنابراین با برنامه ریزی صحیح ومناسب می توان به تولید تجاری میگوی وانامی پرداخت که علاوه بر افزایش پروتین سالم درجهت اشتغالزایی واقتصادی کردن منطقه نیز کمک می کند.

پاسندی در ادامه از میگوی گلستان به عنوان مروارید سفید یاد کرد وگفت: این گنج تمام نشدنی است و ما باید به دنبال سرمایه گزارانی بزرگتری در این زمینه باشیم.

وی به ثمر رسیدن سایت میگوی گلستان را نتیجه 18 سال تلاش و کار مدیران مختلف در این عرصه بیان کرد وافزود: از این پس نام میگوی گمیشان همپای خاویار در جهان ثبت می شود.