سقط قانونی در یزد 44 درصد افزایش یافت

علی سلیمانپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شش ماه نخست سال جاری از بین مراجعان و متقاضیان ختم حاملگی به اداره کل پزشکی قانونی استان یزد، مجوز سقط جنین درمانی برای 36 نفر صادر شد.

وی افزود: این افراد پس از سقط به منظور انجام اقدامات درمانی به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد معرفی شدند.

سلیمان‌پور عنوان کرد: آمار صدور مجوز سقط درمانی در شش ماه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از رشدی حدود 44 درصد برخوردار بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان یزد با اشاره به شرایط صدور مجوز سقط درمانی در مراکز پزشکی قانونی افزود: بر اساس قانون سقط درمانی مصوب مجلس شورای اسلامی در دهم خردادماه سال 84، در مواردی که بررسی‌های تخصصی حین بارداری نشان‌ دهنده عقب ‌ماندگی ذهنی جنین بوده و دلیل بر ناقص ‌الخلقه بودن آن باشد و مراتب به تایید متخصص مرتبط برسد، به شرطی که سن جنین زیر چهار ماه باشد، مجوز سقط درمانی در مراکز پزشکی قانونی صادر می‌ شود.

سلیمانپور ادامه داد: علاوه بر این در مواردی که مادر باردار مبتلا به بیماری خاصی باشد به نحوی که ادامه بارداری منجر به تشدید بیماری وی و در بردارنده خطر جانی در مادر باشد، به منظور حفظ جان مادر مجوز ختم حاملگی صادر می ‌شود.

وی یادآور شد: این مجوز در شرایطی صادر می ‌شود که سن بارداری زیر 18.5 هفته باشد.

سلیمانپور تصریح کرد: مجوزهای سقط جنین در پزشکی قانونی یزد نیز بر همین اساس صورت گرفته و بررسی‌های لازم و کافی در زمینه خطرساز بودن بارداری برای مادر یا ناقص‌ الخلقه بودن جنین با در نظر گرفتن سن جنین، لحاظ شده است.