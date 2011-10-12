شیما تنها تلویزیون تعاملی کشور خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از مدیران سازمان صدا و سیما عصر دیروز دوشنبه 18 مهرماه از پنجمین نمایشگاه بین‌المللی رسانه‌های دیجیتال بازدید کردند.

در این بازدید، علی عسکری، معاون توسعه و فناوری رسانه سازمان صدا و سیما از غرفه تلویزیون تعاملی شیما بازدید کرد و با اعلام اینکه آزمایش میدانی این رسانه در حال انجام است، گفت: با پایان یافتن آزمایش میدانی شبکه کابلی پیشرفته در تهران، به زودی تلویزیون کابلی (IPTV) به مردم تقدیم خواهد شد. در چهار پنج سال گذشته روی این فناوری کار کردیم و اخیراً به نقطه‌ای رسیده‌ایم که خوشبختانه با همکاری مشترک شرکت مخابرات استان تهران، در حال انجام آزمایش میدانی آن هستیم.

وی در ادامه افزود: شیما تنها رسانه تعاملی است و در این باره سازمان صدا و سیما سرمایه‌گذاری اساسی کرده است.

قدیمی، قائم مقام معاون توسعه و فناوری رسانه صدا و سیما نیز در بازدید از غرفه تلویزیون تعاملی شیما گفت: بخشی از برنامه‌های این تلویزیون، همان برنامه‌های صدا و سیما است، اما آرشیو آن بسیار متفاوت و خوب است. برتری شیما نسبت به شبکه‌های تلویزیونی، یکی آرشیو غنی فیلم، سریال و موسیقی آن و دیگری قابلیت تماشای برنامه‌های پخش شده در روزهای قبل (Time Shift) است.

محمد عسکری، مدیر کل آی تی سازمان صدا و سیما نیز اظهار کرد: تلویزیون متعامل نه نیاز امروز، که نیاز دیروز کشور است. در اغلب کشورهای پیشرفته یا در حال توسعه، سرویس تلویزیون تعاملی سال‌ها است که به کار گرفته شده است و نه تنها برنامه‌های تلویزیونی را پخش می‌کند، بلکه امکانات دیگری مثل بانکداری الکترونیک و ... نیز ارائه می‌دهد.